Захарова прокомментировала высылку двух российских журналистов из Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские журналисты Анатолий и Ольга Курлаевы были высланы из Латвии на основании «абсурдных обвинений в угрозе национальной безопасности». Об этом она заявила в разговоре с РБК.

По ее словам, целью Риги «при молчаливой поддержке Брюсселя» полностью почистить информационное пространство страны от «неугодных СМИ». «Рассказы о «борьбе с угрозами национальной безопасности» отдают временами тоталитаризма 1930-х годов ХХ века в Испании и Германии», — отметила она.

Представитель российского Министерства иностранных дел отметила, что, высылая российских журналистов, Латвия нарушает международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, а также акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

В четверг, 4 января, корреспондент ВГТРК Ольга Курлаева была задержана латвийскими пограничниками. До этого она была внесена в список тех лиц, въезд которых в страну нежелателен. В Государственной пограничной охране Латвии сообщили РБК, что она была задержана «в порядке миграционного закона». В ведомстве пояснили, что ее мужа, Анатолия Курлаева, задержали еще 2 января и в тот же день выдворили из страны.

Анатолий Курлаев работает на ТВЦ. Он был внесен в список нежелательных лиц еще в 2015 году. Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис пояснил, что включение в такой черный список не значит пожизненный запрет на посещение республики. Он отметил, что каждые три года список пересматривается и некоторые лица могут быть вычеркнуты из него. Глава латвийского МВД отметил, что в 2017 году Латвия включила в этот список более 100 человек.

