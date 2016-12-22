Депортированного из Латвии российского журналиста внесли в черный список

Журналист ТВЦ Анатолий Курлаев, которого накануне задержали в Латвии и депортировали, внесен в черный список на неопределенный срок. Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис в эфире телеканала LNT.

«Пожизненного запрета нет, есть запрет на неопределенный срок. Это значит, что каждые три года запрет пересматривается на основании заключения учреждения, согласно которому министр внутренних дел включил лицо в этот список», — сказал Козловскис. Однако он не указал причины, по которой МВД Латвии внесло Курлаева в черный список. Козловскис добавил, что всего в 2017 году власти Латвии включили в черный список более 100 человек.

О задержании Курлаева в Риге стало известно 2 января. Как сообщил сам журналист на своей странице в Facebook, его могли задержать из-за документального фильма о Латвии. По словам Курлаева, при задержании ему сообщили о «пожизненном запрете на въезд в Латвию» без объяснения причин. «Заявили, чт​о запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел», — подчеркнул журналист.

