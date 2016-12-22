США заявили о возобновлении учений с Южной Кореей после Паралимпиады-2018

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что военные учения Штатов и Южной Кореи будут на время приостановлены и возобновятся в марте 2018 года, после окончания Зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом сообщает Reuters.
По словам главы Пентагона, отсрочка вызвана «материально-техническими проблемами». Мэттис также отметил международное давление на Северную Корею в связи с ее ядерной программой, несмотря на недавние переговоры Пхенчхана и Сеула. Он добавил, что еще «слишком рано» говорить, что значил этот «жест» КНДР. «Мы не знаем, является ли это [переговоры Северной и Южной Кореи] подлинной «оливковой ветвью» [часто используется как символ мира]», — сказал министр обороны США.
В новогоднем поздравлении лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян намерен принять участие в Зимних Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане. Он также заявил, что Пхеньян готов провести переговоры с Сеулом. «Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны», — отметил тогда Ким Чен Ын.
Администрация президента Южной Кореи предложила провести переговоры в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. В свою очередь, Олимпийский оргкомитет назвал желание КНДР принять участие в Зимних Играх проявлением мирных намерений и «олимпийского духа».назвали это «значительным событием». Переговоры состоялись 3 января по телефонной линии спецсвязи, они длились 20 минут. Стороны обсудили технические детали будущих консультаций по вероятному участию Северной Кореи в Зимней Олимпиаде. Вместе с тем, организаторы Игр выразили готовность отправить круиз в порт КНДР для перевозки северокорейских спортсменов. На борту смогут разместиться до 1 тыс. человек.