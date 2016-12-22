В МИД Украины назвали поездку в Россию «билетом в один конец»

В департаменте консульской службы МИД Украины назвали поездку украинцев в Россию «билетом в один конец». Об этом ведомство написало на своей странице в Twitter.



«Путешествие украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять страдания родным?» — говорится в посте консульской службы. К сообщению была прикреплена ссылка на предостережение Службы безопасности Украины от поездок в Россию.

В Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали, что «российские спецслужбы» задержали в Москве Украинца Олега Негоду, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских военных. В сообщении отмечается, что он ехал к своим родным. «Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ России охотится на наших соотечественников на российской территории и поездки в страну-агрессор крайне опасны», — написали в СБУ. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал граждан Украины, особенно тех, кто имеет опыт участия в антитеррористической операции (АТО), которую ведут украинские военные в Донбассе, «воздержаться от поездок в Россию и на временно оккупированные территории».

О задержании Негоды сообщалось 2 января. Он поехал к своей сестре в Саратов и был задержан 24–25 декабря неизвестными в Москве. О причинах задержания, а также о его местонахождении неизвестно. Негода служил в зоне АТО с 2016 по 2017 год.