СБУ предупредила об «охоте» ФСБ на украинцев в России

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ФСБ охотится на украинцев на территории России, и назвала поездки в «страну-агрессор» крайне опасными. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

В связи с этим в СБУ предупредили украинцев об опасности нахождения в России, что подтверждается «многочисленными задокументированными фактами российских провокаций в рамках гибридной войны».

По словам председателя СБУ Василия Грицака, российские спецслужбы «пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации». Кроме того, для этого используют родственников украинцев, чтобы «выманить» граждан Украины на территорию России, «прежде всего участников АТО (антитеррористической операции. — РБК) на юго-востоке Украины».

В ведомстве также сообщили о том, что российские спецслужбы «совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника АТО Олега Негоду, который ехал к своим родственникам».

О задержании Негоды стало известно 2 января. В конце 2017 года Негода отправился к сестре в Саратов. По информации источника УНН, мужчину задержали неизвестные в российской столице 24–25 декабря. Причины задержания не уточнялись, местонахождение Негоды также неизвестно. По словам источника, Негода служил в зоне АТО в 2016–2017 годах.