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В православной церкви Украины предложили новый список для обмена пленными
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В православной церкви Украины предложили новый список для обмена пленными
Украинский кризис, 15:41
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В православной церкви Украины предложили новый список для обмена пленными

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата подала список для обмена пленных по принципу «десять на десять» человек. Об этом сообщил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий на встрече с освобожденными украинскими военнослужащими в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Митрополит назвал обмен пленными между враждующими сторонами в Донбассе «светлым событием». «И этот процесс не завершается, мы подали новые списки со своими предложениями, на той стороне их рассматривают, и будут переговоры... Списки небольшие, человек десять на десять примерно мы подали», — сказал Онуфрий.

В конце декабря на юго-востоке Украины состоялся крупнейший за всю историю конфликта в Донбассе обмен пленными. В пункте пропуска Майорск около Горловки в Донецкой области 27 декабря ополченцы освободили 73 граждан Украины, а самопровозглашенным республикам ДНР и ЛНР были переданы 306 человек.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил, что сотрудники СБУ проведут контртеррористический опрос нескольких освобожденных пленных. По его словам, в отношении попавших в плен украинцев могло применяться не только «физическое и психологическое давление, но и вербовка». Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков сообщил, что против 14 из 73 освобожденных украинских военных были возбуждены уголовные дела о дезертирстве.

Об обмене пленными была достигнута договоренность 25 декабря. Посредниками во время переговоров были Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук. Предстоятель Русской православной церкви  отметил, что 400 военнопленных, которых хотели обменять, с обеих сторон — это не окончательное число тех, кто находится в плену. По его словам, разовый обмен, который состоялся 27 декабря, «положит начало дальнейшим усилиям по освобождению всех находящихся в заключении».

Теги: обмен пленными , Украинская православная церковь , конфликт в Донбассе
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