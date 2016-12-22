СБУ проверит отпущенных из плена украинцев на «связи с Россией»

СБУ объявила, что проверит отпущенных из Донбасса пленных на предмет их возможной «связи с Россией». В службе уверены, что некоторые из них подвергались «не только физическому и психологическому давлению, но и вербовке»

Петр Порошенко (справа) с освобожденными из плена украинцами (Фото: Михаил Палинчак / ИнА «Украинское фото»)

О том, что Служба безопасности Украины (СБУ) проведет в отношении некоторых украинцев, которые были отпущены из плена в Донбассе, так называемый контртеррористический опрос, сообщил глава ведомства Василий Грицак в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Отвечая на вопрос о том, будет ли СБУ проверять освобожденных украинских заложников на предмет их возможной вербовки Россией, Грицак сказал: «Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену». «Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем», — добавил он.

Грицак уточнил, что контрразведывательный опрос проводится, когда обстоятельства попадания в плен не до конца выяснены. При этом, подчеркнул он, случаи, когда в плен попадают раненые военнослужащие в бессознательном состоянии, у ведомства вопросов не вызовут.

​«Кроме того, мы прекрасно понимаем, что по отношению к нашим военнослужащим, да и ко всем гражданам Украины, которые находятся или находились в плену, осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка», — сказал Грицак.

Также он отметил, что освобожденные пленные могут предоставить данные о других украинцах, находящихся в плену на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «Над возвращением остальных мы обязательно будем продолжать работу и прилагать для этого максимум усилий», — подчеркнул он.

В минувшую среду, 27 декабря, состоялся крупнейший со времени начала конфликта на востоке Украины обмен пленными. Он проходил в пункте пропуска Майорск недалеко от Горловки Донецкой области. На Украину — по заранее составленным спискам — были переданы 73 украинских гражданина, представителям самопровозглашенных республик были переданы 306 человек. Отпущенных из плена украинцев лично встречал президент Украины Петр Порошенко.