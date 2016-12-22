Патриарх Кирилл договорился о деталях обмена пленными в Донбассе

Обмен пленными между Киевом и ДНР и ЛНР пройдет 27 декабря. В список вошли не все, кто находится в плену, заявил патриарх Кирилл. «Слушайте, ну давайте сделаем это в конце концов», — обращался ранее с призывом Владимир Путин

Виктор Медведчук, патриарх Кирилл, Александр Захарченко и Леонид Пасечник (слева направо) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Киев и Донбасс согласовали условия по обмену пленными. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после встречи с лидером ДНР Александром Захарченко, и.о. главы ЛНР Леонидом Пасечником и лидером общественного движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком.

По его словам, обмен пленными, который запланирован на 27 декабря, «положит начало» дальнейшим обменам. «В списки не вошли все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену, но выражаю горячую надежду на то, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении», — сказал патриарх Кирилл, передает «РИА Новости».

По словам Виктора Медведчука, место и время обмена сообщат 27 декабря. «Мы специально сегодня об этом не говорили, хотя, естественно, договорились и по поводу места, и по поводу времени. Мы не говорили из соображений безопасности», — пояснил Медведчук.

При этом, по его словам, сдвига сроков обмена военнопленными «не может быть». «Все стороны заявили о готовности. Мы поставили все точки над i, — пояснил Медведчук. По его словам, итог встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, и.о. главы ЛНР Леонидом Пасечником и главой ДНР Александром Захарченко можно оценить как «исключительно положительный». «Сегодня произошел заключительный этап переговорного процесса по обмену удерживаемых лиц между Киевом, Донецком и Луганском. Это то, что сегодня требуется для урегулирования кризиса на востоке страны», — сказал он. «Сегодня в резиденции патриарха мы окончательно согласовали все вопросы, связанные со списками, которые подлежат обмену, утвердили их, а также определили дату обмена — 27 декабря 2017 года», — добавил Медведчук.

Пресс-секретарь общественного движения «Украинский выбор — право народа» Олег Бабанин в разговоре с РБК отметил, что место и время обмена военнопленными будут названы 27 декабря. «Есть договоренность об обмене [пленными]. Из соображений безопасности место и время будут названы 27 декабря», — пояснил он. Представитель в совете министров ДНР подтвердил «Интерфаксу» эту информацию.

Ранее, 14 декабря, президент Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции призвал Киев и Донбасс провести обмен пленными до Нового года. «Слушайте, ну давайте сделаем это в конце концов. Потом можно и дальше пойти», — сказал российский лидер.

В ноябре Путин встретился с представителем Киева на переговорах в Минске Виктором Медведчуком по вопросу обмена пленными. Медведчук сообщил, что Киев готов освободить более 300 человек. Путин пообещал тогда поговорить с руководством ДНР и ЛНР. Переговоры состоялись в тот же день.