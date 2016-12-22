Часть отпущенных из ДНР и ЛНР военнопленных заподозрили в дезертирстве

Юрий Бирюков, советник президента Украины Петра Порошенко, сообщил о том, что против 14 из 73 освобожденных из плена в Донбассе украинских военных завели уголовные дела «по факту самовольного оставления частей». Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает издание «Апостроф».

По словам Бирюкова, украинские спецслужбы и ведомства были осведомлены о том, что в числе освобожденных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) военнопленных не все «героические герои».

Советник Порошенко отметил, что изначально 14 подозреваемых в дезертирстве военных должны были доставить в аэропорт Жуляны (Киев).

Однако власти приняли решение не разделять людей «из гуманных соображений по отношению к родственникам [пленных]» и доставить всех бывших заложников в киевский аэропорт Борисполь. Кроме того, борт с пленными не смог бы приземлиться в Жулянах из-за непогоды. Бирюков подчеркнул, что на 14 подозреваемых в дезертирстве человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил, что сотрудники ведомства проведут так называемый контртеррористический опрос в отношении нескольких освобожденных пленных. По его словам, в отношении попавших в плен украинцев применялось не только «физическое и психологическое давление, но и вербовка».

Крупнейший с начала конфликта на юго-востоке Украины обмен пленными состоялся 27 декабря в пункте пропуска Майорск близ Горловки в Донецкой области. Ополченцы освободили 73 украинских гражданина, в свою очередь самопровозглашенным республикам были переданы 306 человек. В Борисполе бывших пленных лично встречал Петр Порошенко.