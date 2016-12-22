В Петербурге задержали подозреваемого в телефонном терроризме

Сотрудники полиции задержали 24-летнего мужчину в Красносельском районе Санкт-Петербурга, подозреваемого в телефонном терроризме. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информация о минировании магазина по улице партизана Германа поступила в полицию 2 января. На место происшествия выехали полицейские, которые обследовали здание и не нашли взрывчатку. На следующий день подозреваемый в ложном сообщении об угрозе взрыва был задержан. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В России с 10 сентября 2017 года продолжается волна анонимных звонков о минировании общественных и административных зданий. Впоследствии выяснялось, что все сообщения были ложными. По данному факту в ФСБ возбудили уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

Директор ФСБ Александр Бортников в октябре 2017 года заявил, что сотрудники спецслужб установили четверых подозреваемых в рассылке ложных сообщений о минировании. Ими оказались четверо россиян, находящихся за границей. В начале декабря замглавы МВД Игорь Зубов сообщил, что большая часть анонимных звонков поступала в российские правоохранительные органы с территории Сирии.

Президент Владимир Путин 31 декабря 2017 года подписал закон, который ужесточает максимальное наказание для телефонных террористов с пяти до десяти лет тюрьмы. Ранее закон приняли Госдума и Совет Федерации.

Также телефонных террорис​тов будут штрафовать на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. руб., а в случае «минирования» объектов социальной инфраструктуры штраф вырастет до 700 тыс. руб. Кроме того, штраф 1 млн руб. грозит тем, кто будет распространять ложные сообщения об угрозе взрыва «в целях дестабилизации деятельности органов власти».