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Путин ужесточил наказание за ложные звонки о минировании
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Путин ужесточил наказание за ложные звонки о минировании
Политика, 31 дек, 2017 19:25
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Путин ужесточил наказание за ложные звонки о минировании
Теперь максимальным наказанием за телефонный терроризм будет лишение свободы на десять лет. Кроме того, в случае «дестабилизации деятельности органов власти» нарушителей ждет штраф до 1 млн руб.
Владимир Путин (Фото: Александр Неменов / АР)

Президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении максимального наказания за телефонный терроризм с пяти до десяти лет лишения свободы. Документ за подписью президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее закон приняли Госдума и Совет Федерации. Поправки были подготовлены вместе с правоохранительными органами и направлены на борьбу с терроризмом, говорил РБК депутат «Единой России» Василий Пискарев. Изменения вносятся в статью 207 УК РФ («заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Теперь максимальное наказание по этой статье будет составлять десять лет, в случае если ложный звонок и последующая эвакуация привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

Кроме того, за телефонный терроризм будет предусмотрен штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. В случае если «минироваться» будут школы, больницы, аэропорты и другие объекты социальной инфраструктуры, штраф телефонному террористу возрастет до 700 тыс. руб. Также при «минировании» таких объектов может грозить лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Более жесткое наказание ждет телефонных террористов, которые оставляют ложные сообщения о минировании «в целях дестабилизации деятельности органов власти» — штраф до 1 млн руб. или лишение свободы от шести до восьми лет.

В начале декабря Путин подписал новую редакцию закона «О связи», благодаря которой правоохранители получают возможность в досудебном порядке блокировать номера телефонных террористов. ​

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Владимир Путин , телефонный терроризм
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