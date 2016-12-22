В Москве эвакуировали ТЦ «Капитолий» из-за угрозы взрыва

Около 700 посетителей столичного торгового центра «Капитолий» были эвакуированы вечером 30 декабря из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам источника «Интерфакса», в настоящий момент на месте работают сотрудники полиции и кинологи с собаками. Они обследуют помещения торгового центра и ищут взрывчатку.

Волна анонимных сообщений о минировании общественных и административных зданий началась в России с 10 сентября. Все эти сообщения оказались ложными. По данному факту ФСБ России завела дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

В октябре глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что оперативники установили четверых подозреваемых в массовом распространении ложных сообщений о минировании. Ими оказались четверо россиян, которые находятся за границей.

Замглавы МВД России Игорь Зубов в начале декабря заявил, что большинство анонимных сообщений в правоохранительные органы поступали с территории Сирии.