В России пять аэропортов эвакуировали из-за ложных звонков о минировании

За несколько часов до Нового года экстренные службы получили телефонные сообщения о минировании пяти российских аэропортов. Проверки после эвакуации персонала и пассажиров показали, что звонки были ложными

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В воскресенье, 31 декабря, в России были эвакуированы пассажиры и персонал пяти аэропортов из-за ложных звонков о минировании зданий.

Утром полицейским пришлось провести эвакуацию пассажиров и сотрудников аэропорта Кемерова, для того чтобы проверить сообщение о минировании. В итоге взрывное устройство обнаружено не было и аэропорт продолжил работать в штатном режиме. Однако один рейс Кемерово — Москва был задержан, передает «Интерфакс».

В воскресенье вечером по местному времени был эвакуирован аэропорт Магадана также из-за сообщений о якобы заложенной в здании бомбе. «В аэропорт прибыли сотрудники полиции и спасатели. Эвакуировали всех, кто находился в здании аэропорта. К счастью, все это произошло вечером, когда рейсов у нас уже нет», — рассказал «РИА Новости» заместитель директора аэропорта Дмитрий Сиволобов. В связи с поздним временем эвакуация не повлияла на авиасообщение.

Вечером по московскому времени из-за звонка о минировании пришлось эвакуировать пассажиров и сотрудников международного аэропорта Волгограда. «Сегодня вечером поступил анонимный звонок об угрозе минирования терминала «А», который функционировал на данный момент — там осуществлялись вылеты по внутренним рейсам. Была проведена эвакуация», — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь аэропорта Ярослав Зимин. В ходе проверки взрывное устройство обнаружено не было и аэропорт вернулся к работе в штатном режиме. ​

Эвакуация проводилась также в аэропорту Казани. По словам пресс-секретаря международного аэропорта, звонок о минировании поступил в 18:35 мск. «Была начата эвакуация пассажиров и персонала. В аэровокзале работают кинологические подразделения специальных служб», — цитирует слова представителя аэропорта «Интерфакс». Аэропорт возобновил работу в 19:50 мск.

Эвакуация проводилась также в аэропорту Саратов Центральный. Анонимный звонок поступил в 18:08. В результате проверки взрывные устройства обнаружены не были, аэропорт возобновил работу в штатном режиме.