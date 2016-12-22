Ростуризм призвал быть «бдительными» россиян в Иране из-за беспорядков

Ростуризм рекомендовал российским гражданам в Иране избегать мест скопления людей из-за массовых беспорядков и «сохранять бдительность». Об этом говорится в сообщении агентства.

Как сообщает ведомство, упоминая сделанное ранее заявление МИД России, массовые протесты, вызванные «социальным недовольством населения», проходят в крупных городах Ирана — Тегеране, Реште и Исфахане. В этих городах происходят столкновения с полицией, есть погибшие и раненые. «Находящимся в стране российским гражданам рекомендовано сохранять бдительность, по возможности воздерживаться от посещения мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Ростуризм призвал туроператоров предупреждать клиентов о неблагоприятной обстановке в стране. Туристам рекомендовано учитывать ситуацию в Иране при планировании туда поездок.

Беспорядки в Иране начались 27 декабря. На улицы крупных иранских городов вышли демонстранты, протестующие против безработицы, роста цен и внешнеполитического курса руководства, поддерживающего союзные силы в Сирии, Ливане и Йемене вплоть до прямого военного вмешательства. Также демонстранты резко высказываются о клерикальной верхушке Ирана, в частности об аятолле Али Хаменеи. Иранские власти обвиняют в провоцировании беспорядков внешние силы, в частности США, Великобританию и Израиль. Правительство заблокировало популярные соцсети, которые использовались для координации протестующих, однако беспорядки не утихли. Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в поддержку протестующих.

В результате столкновений демонстрантов с полицией погибли около 20 человек, причем среди жертв есть и сотрудники правопорядка. Данные акции являются крупнейшими с 2009 года.