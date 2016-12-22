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В РАН рассказали о возможном десятилетнем периоде похолодания в России
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В РАН рассказали о возможном десятилетнем периоде похолодания в России
Общество, 11:11
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В РАН рассказали о возможном десятилетнем периоде похолодания в России

В разговоре с РБК член-корреспондент Российской академии наук (РАН), климатолог Владимир Семенов не исключил возможность десятилетнего цикла похолодания на юге России.

«Такое возможно. Холодные зимы — это отклик парадоксальным образом на потепление. Те аномально холодные зимы, которые наблюдаются на юге России, в Центральной Сибири, они такие же примерно, как были в 1970-х годах. Это связано с уменьшением площади арктических льдов. Замедляется перенос теплого воздуха с Атлантики, и зимы становятся более холодными. Это отклик с какой-то точки зрения тоже на глобальное потепление. [Глобальное] потепление может замедлиться в ближайшее десятилетие, но вряд ли оно остановится», — пояснил Семенов.

Говорить, что нас ждет десятилетнее похолодание нельзя, заявил РБК старший научный сотрудник Лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. Обухова РАН Александр Чернокульский. «Замедление глобального потепления ожидается, о похолодании говорить не стоит. Есть 60-летние колебания циркуляции океана, проявляются они в основном в Северной Атлантике, и говорят о том, что может быть небольшое замедление глобального потепления», — пояснил он.

В конце декабря Гидрометцентр признал 2017 год рекордно теплым для России. В частности, за декабрь семь раз была отмечена аномально высокая температура. В то же время лето 2017 года было в свою очередь аномально холодным.

Теги: похолодание , глобальное потепление
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