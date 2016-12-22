Гидрометцентр признал 2017 год рекордно теплым для России

Температура на протяжении 2017 года в России была рекордно теплой, рассказала РБК заместитель главы Гидрометцентра Надежда Точенова.

«Декабрь преподнес сюрприз абсолютно незимней погоды, плюсовые температуры даже ночью для конца декабря — это аномально. Превышение климатической нормы зафиксировано и в предыдущие месяцы», — отметила она. Точенова добавила, что в Москве 28 декабря выпало 137% нормы осадков. «Это перебор», — подчеркнула она. По словам замглавы Гидрометцентра, похолодание ожидается с середины новогодних праздников.

В середине декабря ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков рассказал РБК о двух температурных рекорда, которые синоптики зафиксировали 17 декабря. Сначала воздух прогрелся до плюс 7,7 градуса в ночь на 17 декабря, а днем — до восьми градусов выше нуля.

В октябре заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил РБК, что предстоящая и последующие зимы в московском регионе могут стать «теплее и мягче» предыдущих. «[Это укладывается] в тенденцию изменения климата в последние 30 лет», — отметил он. Семенов пояснил, что температура зимой может стать выше из-за глобального потепления.