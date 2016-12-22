В Москве зафиксировали температурный рекорд за 138 лет

Вечером 29 декабря в Москве зафиксирована максимальная температура за всю историю наблюдений — 3,7 градуса, заявили в Гидрометцентре. Об этом сообщает «Интерфакс».

​Как рассказали синоптики, по данным метеостанции на ВДНХ, температура 29 декабря является абсолютным рекордом для этого дня за 138 лет. Это уже седьмой температурный рекорд за этот декабрь.

В последний раз температурный рекорд в Москве был побит 25 декабря — тогда воздух прогрелся до 4,1 градусов.