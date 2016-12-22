В Москве зафиксировали температурный рекорд за 138 лет
Общество, 29 дек, 23:18
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В Москве зафиксировали температурный рекорд за 138 лет
Вечером 29 декабря в Москве зафиксирована максимальная температура за всю историю наблюдений — 3,7 градуса, заявили в Гидрометцентре. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как рассказали синоптики, по данным метеостанции на ВДНХ, температура 29 декабря является абсолютным рекордом для этого дня за 138 лет. Это уже седьмой температурный рекорд за этот декабрь.
В последний раз температурный рекорд в Москве был побит 25 декабря — тогда воздух прогрелся до 4,1 градусов.