Жена муфтия Дагестана собрала документы для участия в выборах президента

Супруга муфтия Дагестана Айна Гамзатова подала документы в рамках выдвижения своей кандидатуры на пост президента России в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), сообщается на сайте организации.

«Айна Гамзатова выдвинула свою кандидатуру в порядке самовыдвижения», — уточняется в сообщении. Комиссия документы к рассмотрению приняла.

Ранее РБК сообщал, что Айну Гамзатову выдвинула в президенты инициативная группа. В числе документов, которые должен предоставить ЦИК кандидат на пост президента России, должны быть ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах кандидата.

Самовыдвиженцам также предстоит ​собрать подписи избирателей в свою поддержку — не менее 300 тыс., причем на один регион должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей.

Центральная избирательная комиссия к 30 декабря зарегистрировала пять кандидатов в президенты, а именно телеведущую Ксению Собчак, сооснователя партии «Яблоко» Григория Явлинского, кандидата от Партии роста бизнес-омбудсмена Бориса Титова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина.

ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в президенты оппозиционного политика Алексей Навального из-за судимости.



Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Действующий президент России Владимир Путин также подал документы в ЦИК.

Айна Гамзатова — главный редактор журнала «Ислам», общественный и религиозный деятель Республики Дагестан, а также жена и советник муфтия Республики Дагестан Ахмада Абдулаева. ​