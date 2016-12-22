ЦИК обнародовала первые данные о тратах кандидатов в президенты

Пока больше всех в свой избирательный фонд смогла привлечь телеведущая Ксения Собчак. Она же стала и лидером по потраченным на предвыборную борьбу средствам

Ксения Собчак (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Центральная избирательная комиссия опубликовала на своем сайте первые данные, касающиеся поступлений средств в избирательные фонды кандидатов в президенты, а также расходования этих средств.

Всего в данных, обнародованных Центризбиркомом, содержатся сведения о собранных и потраченных средствах пяти кандидатов в президенты. Как уточняет ЦИК, материалы основаны на данных Сбербанка, где каждый из кандидатов должен открыть свой избирательный счет.

Согласно им лидером по привлечение денег в избирательный фонд стала телеведущая Ксения Собчак, которая идет на выборы от «Гражданской инициативы». По состоянию на 27 декабря в ее фонде почти 19,5 млн руб. Из них 3,65 млн она уже потратила на сбор подписей.

На втором месте по количеству привлеченных средств идет выдвинутый «Партией роста» бизнес-омбудсмен Борис Титов, в избирательном фонде которого (по состоянию на 27 декабря) — 10,7 млн руб. Он израсходовал 1,6 млн на сбор подписей, еще чуть более 200 тыс. — на изготовление и распространение печатных и других агитационных материалов.

Тройку лидеров замыкает сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский. В его избирательном фонде по состоянию на 27 декабря было ровно 10 млн. руб., из которых 1,2 млн он также израсходовал на сбор подписей.

В фонде еще одного кандидата в президенты — председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина — 350 тыс. руб. Из них он потратил 349 тыс. руб., 220 тыс. из которых ушли на сбор подписей. В фонде Владимира Жириновского по состоянию на 27 декабря был всего 1 руб. 20 коп., трат у лидера ЛДПР пока нет.

Согласно российскому законодательству каждый из кандидатов в президенты должен создать собственный избирательный фонд. В него могут входить собственные деньги (не более 10% от предельной суммы всех расходов), средства, выделенные партией (не более 50% от предельной суммы всех расходов), а также добровольные пожертвования граждан и юридических лиц (не более 1,5% и 7% от предельной суммы всех расходов соответственно). Предельная сумма, которую кандидат может потратить на предвыборную борьбу, согласно закону составляет 400 млн руб.

Выборы президента России намечены​ на 18 марта 2018 года.