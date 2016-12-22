Инициативная группа выдвинула в президенты жену муфтия Дагестана

Инициативная группа граждан, в которую вошли 542 человека, выдвинула кандидатом в президенты России жену муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева Айну Гамзатову, заявила РБК ее пресс-секретарь Гуризада Камалова.

По ее словам, необходимые для регистрации документы до 5 января будут отправлены в ЦИК. «Это было решение инициативной группы, в частности, людей, которые были близки Айне», — пояснила Камалова.



Как сообщила РБК Камалова, среди членов инициативной группы — деятели науки, культуры и спорта. За выдвижение в кандидаты президента Гамзатову все члены собрания проголосовали единогласно.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов на предстоящих президентских выборах, а именно телеведущую Ксению Собчак, кандидата от «Партии роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и сооснователя партии «Яблоко» Григория Явлинского.

Президент Владимир Путин подал документы во ВЦИК на выдвижение в кандидаты на президентские выборы 27 декабря. Действующий лидер России участвует в выборах как самовыдвиженец. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Айна Гамзатова — российский и мусульманский журналист. Она является членом Союза журналистов России, советником и женой муфтия Дагестан. Также Гамзатова — соучредитель благотворительного фонда «Путь» и главный редактор журнала «Ислам».