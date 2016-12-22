Навальный обжалует решение Верховного суда об отказе допустить к выборам

Оппозиционер Алексей Навальный обжалует решение Верховного суда России об отказе допустить его до выборов президента, сообщил РБК юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Навальный, Иван Жданов.

«Мы проведем все юридические этапы, все юридические процедуры. Будем [добиваться обжалования], безусловно. В течение пяти дней обжалуем», — заявил Жданов.

В субботу, 30 декабря, Верховный суд признал законным решение Центральной избирательной комиссии, которая не допустила Навального до президентских выборов в качестве кандидата. «Верховный суд России не находит оснований для удовлетворения указанных требований», — заявил судья. Навальный подал иск на решение ЦИК 28 декабря.

Также отказ ЦИК в участии в выборах оппозиционера законным назвала Генеральная прокуратура. Представитель ведомства отметил, что ЦИК в своем решении «обоснованно сослалась» на закон, который запрещает осужденным по тяжким преступлениям принимать участие в выборах.

Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты 25 декабря. В ЦИК заявили, что у оппозиционера есть непогашенная судимость по «делу «Кировлеса».

В 2013 году суд проговорил Навального к пяти годам условно по делу о хищениях на предприятии «Кировлес». В 2016 году Верховный суд отменил этот приговор, потому что Европейский суд по правам человека постановил, что в отношении оппозиционера было нарушено справедливое разбирательство. В результате было назначено новое рассмотрение дела Навального. После повторного рассмотрения оппозиционер также получил пять лет условно. Исполнение приговора Навальному завершится в 2018 году.