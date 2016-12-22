Прокуратура назвала законным решение не допускать Навального до выборов

​Генпрокуратура назвала законным решение Центризбиркома, который отказался допускать основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального до президентских выборов. Об этом заявила представитель надзорного ведомства Лариса Мосалова на заседании в Верховном суде, где рассматривается жалоба Навального на решение ЦИК.

«Доводы административного истца несостоятельны. Оснований для удовлетворения административного иска не имеется», — сказала Мосалова (цитата по агентству «Интерфакс»).

Как утверждает представитель Генпрокуратуры, ЦИК «обоснованно сослался» на норму закона, которая запрещает участие в выборах президента осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления лицам. Как сообщает «Дождь», представитель Навального Александр Помазуев назвал основной причиной отказа ЦИК повторный приговор по «делу «Кировлеса».

«Второй приговор дословно повторяет первый. ЦИК могла осуществить регистрацию, для этого она и предусмотрена, чтобы с учетом всех обстоятельств — решений судов, анализа законодательства — принять индивидуальное решение», — сказал Помазуев.

При этом в ходе заседания юристы ЦИК заявили, что им поступили от МВД сведения о судимости Навального по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). «Это преступление является тяжким, судимость не погашена и не снята <...> У ЦИК не было иного выхода», — сказали представители комиссии.

Ранее, 28 декабря, Навальный подал иск в Верховный суд на решение ЦИК. Комиссия отказала в регистрации оппозиционера 25 декабря, объяснив решение непогашенной судимостью Навального по «делу «Кировлеса».