Клинцевич прокомментировал сообщения о вывозе боевиков ИГ вертолетами США

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает данные об эвакуации лидеров боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) военными вертолетами США «еще одним подтверждением тесного сотрудничества боевиков ИГ и международной [антитеррористической] коалиции». Об этом он написал в своем Facebook.

По мнению Клинцевича, подобные действия «не могут не бросать тень и на европейские страны», входящие в коалицию. «В данном случае американские военные спасают боевиков в Сирии от полного уничтожения, и отнюдь не из соображений гуманности», — написал зампред. Он подчеркнул, что спасенные боевики могут быть присоединены к оппозиционным «Сирийским демократическим силам», которых поддерживают США.

Ранее стало известно о том, что американские военные вертолеты вывезли лидеров ИГ из провинции Дейр-эз-Зор в неизвестные районы провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщало агентство SANA со ссылкой на источники.