Коалиция ответила на обвинения России о подготовке террористов в Сирии

Представители коалиции по борьбе с ИГ заявили, что международные силы не обучают боевиков на территории базы Эт-Танф на юге Сирии. Таким образом они ответили РБК на заявление главы российского Генштаба Валерия Герасимова

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Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) вынуждена опровергнуть утверждение главы Генштаба российских ВС Валерия Герасимова, заявившего, что на территории американской базы на юге Сирии обучаются бывшие боевики ИГ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе коалиции.

В пресс-службе подтвердили, что Эт-Танф — база коалиции, которую международные силы делят с Maghawir al Thawra, воюющей против ИГ повстанческой группировкой, состоящей в том числе из бывших солдат армии Сирии. В пресс-службе коалиции на вопрос о том, являются ли заявления Герасимова верными в какой-либо степени, ответили категорическим «нет».

«Утверждение, что коалиция осуществляет работу тренировочного центра для бывших террористов ИГ в Эт-Танфе или где-либо еще в мире, является ложным и абсурдным. Мы не тренируем ИГ. Мы работаем вместе с нашими партнерами для ликвидации и поимки членов ИГ», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что, «в отличие от режима Асада, поддерживаемого Россией», они не готовы заявить о том, что территория Сирии свободна от террористов ИГ: «Коалиция не объявляет территорию свободной от ИГ до того, пока она действительно не будет свободна».

Ранее в интервью «Комсомольской правде» глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что на американской военной базе Эт-Танф располагаются отряды боевиков ИГ, которые там же проходят подготовку. По словам генерала армии, вся территория Эт-Танфа блокирована по периметру правительственными войсками Сирии.

Российские военные уже обвиняли США в прикрытии отрядов «Исламского государства» для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке, что мешает действиям российской авиации.

В начале октября российское оборонное ведомство назвало главной помехой разгрому ИГ действия американских военных, которые, по словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, контролировали территорию вокруг Эт-Танфа, откуда проводились атаки боевиков.