Путин ратифицировал соглашение по базе ВМФ в сирийском Тартусе

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Сирией, который предусматривает расширение территории пункта материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота (ВМФ) в районе сирийского порта Тартус. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу база в Тартусе перейдет в пользование России на 49 лет, а после истечения этого срока договор автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды. Российские военные корабли смогут беспрепятственно заходить в сирийские порты. В Тартусе Россия сможет одновременно содержать до 11 военных кораблей. Территория и акватория базы перейдут под российскую юрисдикцию, а транспортные средства базы получают иммунитет от обыска, досмотра и ареста. Имущество российской базы в этом порту становится неприкосновенным. Внешней охраной базы займется Сирия, а Россия обеспечит воздушную оборону и охрану морских границ территории.

Ранее документ был принят Госдумой 21 декабря и одобрен Советом Федерации. Путин внес в Думу соглашение о расширении базы ВМФ в Тартусе 13 декабря.​