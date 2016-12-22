Порошенко лично встретил отпущенных из плена в Донбассе украинцев

Президент Украины Петр Порошенко лично встретил граждан Украины, освобожденных из плена в самопровозглашенных республиках ЛНР и ДНР. Видео встречи опубликовано в Facebook главы государства.

Встреча прошла в киевском аэропорту Борисполь, куда бывшие пленные были доставлены с пункта обмена на вертолетах. Порошенко вышел к собравшимся в военной форме и берете со знаком вооруженных сил Украины.

«Освобождение украинских заложников, безусловно, одно из самых главных событий года для всей Украины. Украина никогда не покидала и не оставит своих граждан», — прокомментировал их освобождение Порошенко. «Этим мы отличаемся от оккупанта, который тайно привозит членов группировки «их там нет», тайно без объяснений закрывает рот близким, которых предают и делают вид, что их нет», — добавил он.

Обмен пленных, крупнейший со времени начала конфликта на востоке Украины, прошел 27 декабря в пункте пропуска «Майорск» недалеко от Горловки Донецкой области. На Украину, по заранее составленным спискам, были переданы 74 украинских гражданина, в то время как представителям самопровозглашенных республик были переданы 306 человек.