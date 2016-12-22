«Роснефть» пожаловалась в ФАС на условия аукциона по активам АЛРОСА

«Роснефь» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на условия проведения аукциона группы компаний АЛРОСА по продаже газовых активов. Об этом заявил официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, сообщает ТАСС.

ФАС не получала ни жалобу «Роснефти» на условия аукциона на газовые активы АЛРОСА, ни заявку компании на участие в нем, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Накануне РБК стало известно, что «Роснефть» увидела признаки нарушения ст. 17 закона «О защите конкуренции» при проведении аукциона. «Роснефть» направила письмо в Росимущество и Минфин (копия есть у РБК). В нем говорилось, что «Роснефть» считает аукцион «непрозрачным», при этом компания заинтересована в приобретении газовых активов АЛРОСА. Речь идет о «Геотрансгазе» и Уренгойской газовой компании.

«Роснефть» попросила ведомства «рассмотреть возможность изменения условий аукциона с целью обеспечения сбалансированного распределения рисков между продавцом и покупателем, исключения возможности использования «инсайдерской» информации при проведении аукциона и создания прозрачных и равных условий для всех потенциальных и заинтересованных участников аукциона».

В компании считают, что задаток в размере 21 млрд руб. (70% от начальной цены), который нужно внести не позднее 10 января 2018 года, «существенно ограничивает круг участников».

Представитель АЛРОСА рассказал РБК, что компания не планирует вносить изменения в условия аукциона. По его словам, участникам аукциона предоставили всю необходимую финансовую и техническую информацию для принятия решения об участия в торгах. На покупку газовых активов АЛРОСА также претендует компания НОВАТЭК. 28 декабря компания направила в ФАС ходатайство о приобретении активов.

АЛРОСА 25 декабря выставила свои газовые активы на аукцион по стартовой цене 30 млрд руб. Заявки принимаются до 29 января 2018 года, торги состоятся 19 февраля 2018 года.

Компания приобрела «Геотрансгаз» и Уренгойскую газовую компанию в 2005–2007 годах за 14 млрд руб. с целью диверсификации бизнеса. Во время кризиса 2009 года АЛРОСА продала 90% акций газовых активов за $620 млн структурам ВТБ. В 2012 году компания выкупила их за $1 млрд.