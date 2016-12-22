Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,29 57,59 EUR Нал. 69,34 68,49 USD Бирж. 57,50 -0,24 EUR Бирж. 68,65 -0,03 USD ЦБ. 57,63 +0,17 EUR ЦБ. 68,79 +0,55 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 14249,99 -1148,00 MOEX 2102,89 -0,16% RTS 1150,58 +0,14% Brent 66,19 +0,41% DJIA 24833,76 +0,24% Nasdaq 6948,76 +0,14% FTSE 7622,88 +0,03%
«Роснефть» увидела признаки нарушения закона в условиях аукциона АЛРОСА
Лента новостей
На юго-западе Москвы загорелся ангар 00:43, Общество Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 00:39, РБК и Porsche В Мурманске на территории рыбного порта произошел разлив нефти 00:05, Общество Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца 00:02, Политика МЧС предупредило москвичей о гололедице и тумане 28 дек, 23:53, Общество В Москве перед переходами у метро начали устанавливать заграждения 28 дек, 23:18, Общество Генератор идей для подарков 28 дек, 22:50, РБК и ЦУМ На Ставрополье в ДТП с автобусом и такси пострадали шесть человек 28 дек, 22:43, Общество Владелец «Перекрестка» оплатит лечение пострадавшим при взрыве 28 дек, 22:17, Общество Яшина оштрафовали на 30 тыс. руб. за «собрание граждан» в центре Москвы 28 дек, 22:07, Политика Российские биатлонисты впервые за 5 лет выиграли «Рождественскую гонку» 28 дек, 22:03, Спорт СМИ узнали о просьбе холдинга Лисина ограничить инвестиции «дочки» РЖД 28 дек, 21:48, Бизнес «Аэрофлот» включил в свой черный список 11 тыс. пассажиров 28 дек, 21:44, Бизнес Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 28 дек, 21:25, РБК и Porsche Полиция задержала гендиректора бывшего рекламного подрядчика метро Москвы 28 дек, 21:25, Бизнес Сборная России по лыжным гонкам избежала отстранения от соревнований 28 дек, 21:13, Спорт Президент Италии распустил парламент республики 28 дек, 21:08, Политика Открывший стрельбу на фабрике «Меньшевик» назвал убийство случайным 28 дек, 21:02, Общество Суд арестовал открывшего стрельбу на фабрике «Меньшевик» экс-директора 28 дек, 20:48, Общество Неизвестное увлечение Кристиана Диора 28 дек, 20:47, РБК и Dior Лавров пошутил о вмешательстве в выборы фразой «пришлось потрудиться» 28 дек, 20:41, Общество Замглавы Крыма потребовал 1 млн руб. с активиста за репост в Telegram 28 дек, 20:37, Политика Медведев частично отпустил цены на газ «Газпрома» 28 дек, 20:29, Бизнес «Росавтодор» предупредил о замене номеров федеральных трасс 28 дек, 20:29, Общество Максим Ливси: честный рассказ о ресторанном бизнесе 28 дек, 20:03, РБК и Renault Юрий Семин рассказал о трансферных целях «Локомотива» 28 дек, 20:02, Спорт Ретейлеры рассказали о мерах безопасности после взрыва в «Перекрестке» 28 дек, 20:00, Общество Композитора Владимира Шаинского похоронят в Москве 28 дек, 19:53, Общество
«Роснефть» увидела признаки нарушения закона в условиях аукциона АЛРОСА
Бизнес, 28 дек, 16:30
0
«Роснефть» увидела признаки нарушения закона в условиях аукциона АЛРОСА
«Роснефть» в письме Минфину и Росимуществу просит пересмотреть условия аукциона по продаже газовых активов АЛРОСА, называя его непрозрачным и ограничивающим круг участников
Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

«Роснефть» увидела признаки нарушения закона «О защите конкуренции» при проведении АЛРОСА аукциона по продаже газовых активов — «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании. Об этом говорится в письме «Роснефти» (копия есть у РБК), направленном в Росимущество и Минфин. Представитель Росимущества сообщил, что уже знает об этом письме, но ведомство его еще не получило. В Минфине на запрос РБК пока не ответили. В письме говорится, что «Роснефть» принципиально заинтересована в приобретении этих активов у АЛРОСА, но считает объявленный аукцион непрозрачным и усматривает в нем нарушения требований ст. 17 закона «О защите конкуренции» по созданию преимуществ «отдельным потенциальным участникам». Она ссылается на заявления АЛРОСА, что компания готовилась к аукциону весь год и консультировалась с претендентами.

АЛРОСА не ожидает изменений в ранее заявленные условия аукциона, как сообщил РБК ее представитель. Потенциальным участникам аукциона была предоставлена вся финансовая и техническая информация, необходимая для анализа состояния обеих компаний и принятия решения по участию в торгах, добавил он.

Помимо «Роснефти», претендентом на покупку этих активов является НОВАТЭК Леонида Михельсона. Эта компания в отличие от «Роснефти» уже направила ходатайство о покупке активов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

«Роснефть» просит Минфин и Росимущество (владеет 33% АЛРОСА) «рассмотреть возможность изменения условий аукциона с целью обеспечения сбалансированного распределения рисков между продавцом и покупателем, исключения возможности использования «инсайдерской» информации при проведении аукциона и создания прозрачных и равных условий для всех потенциальных и заинтересованных участников аукциона».

Представитель Минфина сообщал РБК, что условия аукциона по продаже газовых активов АЛРОСА «обсуждались на наблюдательном совете компании, они логичны и понятны». Менеджмент компании информировал набсовет о наличии семи потенциальных участников аукциона, которые обсуждали условия торгов и подписали соглашения о конфиденциальности, отмечал представитель ведомства.

Кроме того, «Роснефть» сообщила в письме о своих сомнениях относительно «геологической перспективности предлагаемых к продаже активов». Она направила в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) запрос о подтверждении актуального геологического качества газовых активов АЛРОСА.

По мнению «Роснефти», условия аукциона, требующие внесения задатка в размере 21 млрд руб. (70% от начальной цены) не позднее 10 января 2018 года, также существенно ограничивают круг участников. Представитель Минфина объяснял требования по залогу прошлым негативным опытом компании, когда сделка срывалась из-за отсутствия средств у потенциального покупателя.

АЛРОСА в понедельник, 25 декабря, объявила условия открытого аукциона. Подавать заявки на участие можно с 26 декабря 2017 до 29 января 2018 года. Сами торги назначены на 19 февраля 2018-го. АЛРОСА выставляет активы на аукцион по цене ниже их балансовой стоимости, составляющей 36 млрд руб. Стартовая цена — 30 млрд руб.

«Роснефть» в 2013 году была близка к покупке этих газовых активов у АЛРОСА и даже заключила с ней соглашение на $1,38 млрд, но потом передумала, посчитав цену завышенной.

АЛРОСА ​купила газовые активы в 2005–2007 годах за 14 млрд руб., чтобы диверсифицировать бизнес. В разгар кризиса в 2009 году она продала 90% акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании структурам ВТБ за $620 млн, а выкупила их в 2012-м за $1 млрд.

Авторы: Алина Фадеева, Светлана Бурмистрова.
Теги: «Роснефть» , АЛРОСА
Главное
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца Политика
Материалы по теме
ФАС получила ходатайство НОВАТЭКа о покупке газовых активов АЛРОСА Бизнес
«Роснефть» возмутилась условиями аукциона газовых активов АЛРОСА Бизнес
АЛРОСА выставила на аукцион свои газовые активы Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.