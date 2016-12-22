«Роснефть» увидела признаки нарушения закона в условиях аукциона АЛРОСА

«Роснефть» в письме Минфину и Росимуществу просит пересмотреть условия аукциона по продаже газовых активов АЛРОСА, называя его непрозрачным и ограничивающим круг участников

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

«Роснефть» увидела признаки нарушения закона «О защите конкуренции» при проведении АЛРОСА аукциона по продаже газовых активов — «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании. Об этом говорится в письме «Роснефти» (копия есть у РБК), направленном в Росимущество и Минфин. Представитель Росимущества сообщил, что уже знает об этом письме, но ведомство его еще не получило. В Минфине на запрос РБК пока не ответили. В письме говорится, что «Роснефть» принципиально заинтересована в приобретении этих активов у АЛРОСА, но считает объявленный аукцион непрозрачным и усматривает в нем нарушения требований ст. 17 закона «О защите конкуренции» по созданию преимуществ «отдельным потенциальным участникам». Она ссылается на заявления АЛРОСА, что компания готовилась к аукциону весь год и консультировалась с претендентами.

АЛРОСА не ожидает изменений в ранее заявленные условия аукциона, как сообщил РБК ее представитель. Потенциальным участникам аукциона была предоставлена вся финансовая и техническая информация, необходимая для анализа состояния обеих компаний и принятия решения по участию в торгах, добавил он.

Помимо «Роснефти», претендентом на покупку этих активов является НОВАТЭК Леонида Михельсона. Эта компания в отличие от «Роснефти» уже направила ходатайство о покупке активов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

«Роснефть» просит Минфин и Росимущество (владеет 33% АЛРОСА) «рассмотреть возможность изменения условий аукциона с целью обеспечения сбалансированного распределения рисков между продавцом и покупателем, исключения возможности использования «инсайдерской» информации при проведении аукциона и создания прозрачных и равных условий для всех потенциальных и заинтересованных участников аукциона».

Представитель Минфина сообщал РБК, что условия аукциона по продаже газовых активов АЛРОСА «обсуждались на наблюдательном совете компании, они логичны и понятны». Менеджмент компании информировал набсовет о наличии семи потенциальных участников аукциона, которые обсуждали условия торгов и подписали соглашения о конфиденциальности, отмечал представитель ведомства.



Кроме того, «Роснефть» сообщила в письме о своих сомнениях относительно «геологической перспективности предлагаемых к продаже активов». Она направила в Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) запрос о подтверждении актуального геологического качества газовых активов АЛРОСА.

По мнению «Роснефти», условия аукциона, требующие внесения задатка в размере 21 млрд руб. (70% от начальной цены) не позднее 10 января 2018 года, также существенно ограничивают круг участников. Представитель Минфина объяснял требования по залогу прошлым негативным опытом компании, когда сделка срывалась из-за отсутствия средств у потенциального покупателя.

АЛРОСА в понедельник, 25 декабря, объявила условия открытого аукциона. Подавать заявки на участие можно с 26 декабря 2017 до 29 января 2018 года. Сами торги назначены на 19 февраля 2018-го. АЛРОСА выставляет активы на аукцион по цене ниже их балансовой стоимости, составляющей 36 млрд руб. Стартовая цена — 30 млрд руб.



«Роснефть» в 2013 году была близка к покупке этих газовых активов у АЛРОСА и даже заключила с ней соглашение на $1,38 млрд, но потом передумала, посчитав цену завышенной.



АЛРОСА ​купила газовые активы в 2005–2007 годах за 14 млрд руб., чтобы диверсифицировать бизнес. В разгар кризиса в 2009 году она продала 90% акций «Геотрансгаза» и Уренгойской газовой компании структурам ВТБ за $620 млн, а выкупила их в 2012-м за $1 млрд.