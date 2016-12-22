АЛРОСА выставила на аукцион свои газовые активы, от которых давно уже пытается избавиться, — «Геотрансгаз» и Уренгойскую газовую компанию. Стартовую цену алмазодобытчик установил на уровне ниже балансовой стоимости

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА выставила на открытый аукцион два своих газовых актива — «Геотрансгаз» и Уренгойскую газовую компанию. Соответствующее решение в пятницу, 22 декабря, принял наблюдательный совет добытчика, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

АЛРОСА выставляет единым лотом 100% акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited — владельцев полного пакета ценных бумаг в уставном капитале газовых предприятий. Стартовая цена аукциона — 30 млрд руб., что ниже балансовой стоимости, шаг определили в 100 млн руб.

Подать заявки на участие можно будет с 26 декабря до 29 января 2018 года. Сами торги назначены на 19 февраля 2018 года.

В конце ноября вице-президент компании по экономике и финансам Алексей Филипповский рассказывал, что АЛРОСА готова продать свои единственные газовые активы ниже балансовой стоимости, которая составляет 36 млрд руб. По его словам, в случае если потенциальный покупатель заберет эти компании с торгов за меньшие деньги, то АЛРОСА предстоят списания, которые негативно скажутся на чистой прибыли и на дивидендах компании. Он добавил, что на дивиденды алмазодобытчик направляет 50% чистой прибыли, а по итогам продажи активов может выплатить своим акционерам спецдивиденды.

Ранее «Геотрансгазом» и Уренгойской газовой компанией интересовалась «Роснефть». Источник РБК в нефтяной компании подтверждал, что компания сохраняет интерес к этим активам. В 2013 году АЛРОСА заключала соглашение с «Роснефтью» о продаже активов за $1,38 млрд, однако нефтяная компания сочла эту цену завышенной и передумала, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Собеседник РБК отметил, что «теперь активы снова интересны компании».

Также возможность приобретения газовых активов АЛРОСА допускал НОВАТЭК.

АО «Геотрансгаз» и ООО «Уренгойская газовая компания» осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.​ АЛРОСА приобрела эти компании в 2005–2007 годах за 14 млрд руб. с целью диверсифицировать бизнес. По 90% двух предприятий алмазодобытчик продал в разгар кризиса 2009 года структурам ВТБ за $620 млн, а спустя три года вновь выкупил их за $1 млрд.