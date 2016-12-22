МИД Франции осудил теракт в петербургском «Перекрестке»

Франция осудила теракт в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте МИД страны.



«Мы выражаем нашу поддержку раненным и их семьям. Мы заверяем Россию в нашей солидарности», — говорится в сообщении.

27 декабря в камере хранения в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте Петербурга сработала самодельная бомба. В результате 13 человек пострадали.

В СК рассказали, что сработавшее взрывное устройства было начинено поражающими элементами. Его мощность составила 200 г в тротиловом эквиваленте. 28 декабря президент Владимир Путин назвал взрыв в магазине терактом.

В компании X5 Retail Group, которая владеет сетью «Перекресток», заявили, что во всех петербургских магазинах сети для проверки были демонтированы камеры хранения. В компании отметили, что принятые меры временные. Кроме того, охрана была усилена в магазинах сети «Дикси» по всей России.