В прекратившей полеты «ВИМ-Авиа» сменился гендиректор

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Авиакомпанию «ВИМ-Авиа» вместо Вячеслава Кононенко возглавил Всеволод Кусов, об этом свидетельствуют данные СПАРК. Соответствующие изменения, согласно материалам, были внесены в систему 27 декабря.

До Кусова в течение месяца (с 10 ноября) генеральным директором авиакомпании, приостановившей в сентябре перевозку пассажиров, был Вячеслав Кононенко. Перед тем как занять эту должность, он был первым заместителем гендиректора обанкротившейся «Трансаэро», указывает «Интерфакс».

Кусов же, по данным агентства, ранее много лет работал в структурах «Альфа-Групп». В частности, с 1995 по 2004 год он прошел путь от ведущего специалиста до старшего вице-президента — замначальника юридического департамента банка. Позже, в 2004–2005 годах Кусов работал в качестве заместителя директора департамента, начальника организационно-правового управления АФК «Система». Затем в течение пяти лет Кусов руководил собственным бизнесом — управляющей компанией «Дело», а 2010–2012 годах отвечал за правовое обеспечение в «Стройтрансгазе».

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 26 сентября прекратила чартерные и регулярные полеты. За границей, по данным Ростуризма, тогда оставалось около 40 тыс. пассажиров авиаперевозчика. В Росавиации позже пояснили, что эти проблемы «ВИМ-Авиа» связаны с неурегулированной задолженностью авиакомпании перед топливозаправочными организациями. 29 сентября перевозчик заявил о назначении в «ВИМ-Авиа» нового генерального директора «с целью разрешения кризисной ситуации». Эту должность, по данным авиакомпании, тогда должен был занять Александр Бурдин, который до этого два года пытался реанимировать «Трансаэро». Эта авиакомпания прекратила полеты в конце 2015 года из-за долгов на 250 млрд руб. Однако в Росавиации РБК заявили, что подобное назначение не было согласовано с ведомством.

Впоследствии в авиакомпании сообщили, что Бурдин «не приступил к своим обязанностям по организационным причинам».

100% «ВИМ-Авиа», по данным СПАРК «Интерфакса», принадлежит супругам Рашиду и Светлане Мурсекаевым. Оба они, как сообщал 28 сентября Следственный комитет, уехали за границу. В этот же день СК отчитался о задержании прежних гендиректора авиакомпании Александра Кочнева и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа» Екатерины Пантелеевой.

Ранее в отношении неназванных руководителей авиаперевозчика следователи возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Их заподозрили в получении 1 млн руб. за продажу билетов, когда уже было известно, что «ВИМ-Авиа» не способна выполнять обязательства перед клиентами. 28 сентября источники РБК в СКР и собеседник, близкий к руководству компании, сообщили, что в рамках этого производства сотрудники правоохранительных органов вызвали на допрос владельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева. 12 декабря Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его.