«Нафтогаз» назвал преимущества покупки газа у России после решения суда

«Газпром» будет платить Украине за транзит в 2–3 раза больше, «чем сможет получать за продажу своего газа», заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНИАН.

Витренко сообщил, что для Украины цена на газ будет рассчитываться на уровне немецкого рынка. «Для любителей считать кто сколько будет платить. Газпром платит нам за транзит в 2–3 раза больше, чем сможет получать за продажу своего газа», — написал он (орфография и пунктуация автора соблюдены).

​Глава «Нафтогаза» добавил, что проценты по исковым заявлениям компании в Стокгольмский суд, решение по которым будет принято в феврале, «составляют от $1 млн до $3 млн».

О том, что Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору «Нафтогаза» и «Газпрома», стало известно 22 декабря. Само решение не было опубликовано, поэтому каждая сторона трактует его в свою пользу. Так, «Нафтогаз» заявил, что суд встал на его сторону, отклонив требование российской компании «бери или плати» за 2009–2017 годы на сумму $56 млрд и снизив цену поставленного газа 27,4%, с $485 до 352 за тысячу кубометров. «Газпром» в свою очередь заявил, что суд удовлетворил большую часть его требований. Так, компания утверждает, что арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить просроченную задолженность в размере $2 млрд, а также проценты за просрочку. Кроме того, российская компания добавила, что «Нафтогаз» обязали также ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа.



Президент Украины по случаю решения Стокгольмского арбитража поздравил народ страны «с победой над «Газпромом». В российской компании 25 декабря удивились реакции главы украинского государства, так как считают, что суд остался на стороне «Газпрома».