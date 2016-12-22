В «Газпроме» ответили на заявления «Нафтогаза» о победе в суде

Стокгольмский арбитраж удовлетворил большую часть требований «Газпрома» к «Нафтогазу Украине», касающихся оплаты поставленного газа, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. В Москве подчеркнули, что основные требования украинской стороны судом были отвергнуты.

Суд не признал право «Нафтогаза» на пересмотр цены на газ, поставки которого были осуществлены с мая 2011 года по апрель 2014 года. Также украинской стороне отказано во взыскании переплаты. В «Газпроме» отметили, что суд счел обязательным применение принципа «бери или плати» (ежегодной оплаты минимального объема газа) до окончания срока действия договора.

«Нафтогаз» должен выплатить «Газпрому» задолженность в размере $2 млрд и проценты за просрочку. Украинская сторона также обязана со следующего года отбирать у России 5 млрд куб. м газа ежегодно.

Ранее в пятницу в «Нафтогазе» заявили, что суд присудил победу украинской стороне. В Киеве подчеркнули, что требования «Газпрома» по принципу «бери или плати» были «полностью» отклонены судом, а цена газа за второй квартал 2014 года была понижена до $352 за тысячу куб. м.

В суде рассматривались контракты на поставку газа из России Украине, а также транзита газа через Украину. Они были заключены еще в 2009 году. Украина, настаивали в «Газпроме», недобрала газ в 2012–2014 годах, а также в отдельных кварталах 2015 и 2016 годов. «Нафтогаз» просил суд пересмотреть цены на газ, вернуть переплату и отменить запрет на дальнейшую перепродажу газа.