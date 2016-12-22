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В «Нафтогазе» заявили о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже
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В «Нафтогазе» заявили о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже
Бизнес, 22 дек, 15:04
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В «Нафтогазе» заявили о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже
Украинская компания сообщила, что суд встал на ее сторону, отклонив требование российской монополии «бери или плати» и снизив цену поставленного газа. В «Газпроме» же заявили, что суд удовлетворил большую часть его требований
Фото: Максим Никитин / ТАСС

Стокгольмский арбитражный суд присудил «Нафтогазу Украины» победу в судебном споре с «Газпромом» по цене на газ, говорится в сообщении компании в Facebook. Суд снизил цену приобретенного у «Газпрома» газа на 27,4%, с $485 до 352 за тысячу кубометров.

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«Арбитражный суд полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери или плати» на сумму $56 млрд за 2009–2017 годы. «Нафтогаз» добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем в десять раз в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа. Цена газа, полученного «Нафтогазом» во втором квартале 2014 года, снижена на 27%, с $485 до 352 за 1 тыс. куб. м. Благодаря пересмотру контрактной цены «Нафтогаз» сэкономил $1,8 млрд на газе, приобретенном в 2014–2015 годах», — сообщили в украинской компании.

«Компания оценила общий положительный эффект от такого решения суда в более чем $75 млрд. «Нафтогаз» требует до $16 млрд в арбитраже по транзитному контракту, данное решение ожидается 28 февраля 2018 года», — добавили в «Нафтогазе».

В «Газпроме» в ответ на запрос РБК сперва от комментариев отказались. «Мы сначала читаем решение, а потом комментируем, не наоборот», — заявил пресс-секретарь главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов.

Позднее компания направила в РБК сообщение, в котором говорится: «Несмотря на звучавшие ранее заявления «Нафтогаза Украины», арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили бóльшую часть требований «Газпрома» об оплате поставленного газа».

В «Газпроме» сослались на отдельное решение суда от 31 мая, отметив, что арбитраж согласился с аргументами российской компании. В частности, говорится в сообщении, арбитраж тогда отказал украинской стороне в праве на пересмотр цены газа, действовавшей в период с мая 2011 по апрель 2014 года, а также во взыскании переплаты в период с мая 2011 по конец апреля 2014 года. Тогда суд также «установил обязательность применения положений «бери или плати» до окончания действия контракта», подчеркнули в компании.

В сообщении «Газпрома» отмечается, что арбитраж в окончательном решении обязал «Нафтогаз» выплатить сумму просроченной задолженности в размере $2 млрд, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря текущего года). «Нафтогаз» обязали также ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа.

Как писал ранее РБК, промежуточное решение арбитража вышло еще 31 мая, в украинской компании заявили, что ее требования были удовлетворены. В частности, арбитраж отменил требование «бери или плати» (take-or-pay) и удовлетворил требования о пересмотре контрактной цены на газ. В «Газпроме» подчеркнули, что решение было промежуточным, но не финальным. Позднее председатель правления компании Александр Медведев заявил, что суд не отменял принцип «бери или плати».

«Газпром» требовал взыскать с «Нафтогаза» плату за недобор газа, требования компании в мае достигли $47 млрд.

«Нафтогаз» в июне связывал возобновление закупок у «Газпрома» с исполнением решения арбитража.

Авторы: Андрей Гатинский, Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко.
Теги: «Газпром» , Арбитражный суд , «Нафтогаз» , «бери или плати»
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