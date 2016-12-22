Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,46 57,99 EUR Нал. 69,43 68,70 USD Бирж. 57,96 -0,41 EUR Бирж. 68,87 -0,36 USD ЦБ. 58,20 -0,12 EUR ЦБ. 69,09 -0,03 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 13752,21 -400,80 MOEX 2105,06 +0,10% RTS 1143,94 +0,73% Brent 65,04 +0,62% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
«Газпром» удивился реакции Порошенко на итоги газового спора
Лента новостей
ФИФА отреагировала на уход Мутко с поста главы РФС 00:01, Общество Кремлевский лифт: зачем Путин сменил полпредов и воронежского губернатора 25 дек, 23:55, Политика ГАЗ рассказал о первых выводах по ДТП на «Славянском бульваре» 25 дек, 23:39, Общество Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 25 дек, 23:36, РБК и Porsche Неудачный пуск ракеты хуситами в Сане стал причиной гибели 10 йеменцев 25 дек, 23:27, Политика В Петербурге мужчина ударил ножом водителя перевозившего детей автобуса 25 дек, 23:12, Общество Развилка для Кремля: зачем Навальному отказали в регистрации на выборах 25 дек, 22:56, Политика Путин поговорил с законодателями об иноагентах и санкциях 25 дек, 22:30, Политика Благодаря России: как произошла революция в перевозке нефти 125 лет назад 25 дек, 22:15, Shell и РБК Air Serbia заявила об отставке генерального директора 25 дек, 22:13, Бизнес РФС назвал всех соперников сборной России перед чемпионатом мира 25 дек, 21:59, Спорт Путин заявил о необходимости усовершенствовать закон о СМИ-иноагентах 25 дек, 21:40, Политика Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах 25 дек, 21:26, Политика Матвиенко увидела «дружный выдох» России после решения Путина по выборам 25 дек, 21:20, Политика По Золотому кольцу России на авто: что посмотреть в первую очередь 25 дек, 21:13, РБК и Hankook Мутко пообещал изменить лимит на иностранных футболистов через три года 25 дек, 21:12, Спорт Главе порта Усть-Луга продлили арест 25 дек, 21:05, Бизнес Чайка обвинил Европарламент в попытке помешать расследовать дело Браудера 25 дек, 20:49, Политика АЛРОСА выставила на аукцион свои газовые активы 25 дек, 20:45, Бизнес Минкомсвязь занялась перехватом звонков и СМС ради испытаний 25 дек, 20:37, Технологии и медиа Карта Рождества в Москве: катки, ледяные горки, представления 25 дек, 20:30, РБК и «Путешествие в Рождество» Депутатов переселят из Госдумы на время реконструкции 25 дек, 20:24, Политика Мутко объявил о временном уходе с поста главы РФС 25 дек, 20:20, Общество «Матч ТВ» начнет транслировать игры чемпионата Испании 25 дек, 20:10, Спорт Водитель въехавшего в людей автобуса в Москве подменял коллегу 25 дек, 20:01, Общество 15 идей подарков для коллег и бизнес-партнеров 25 дек, 20:00, РБК и Афимолл Сити В Morgan Stanley допустили падение курса биткоина до нуля 25 дек, 19:59, Деньги Пенсионный фонд обнаружил 19 млн «лакомых» для НПФ «молчунов» 25 дек, 19:53, Финансы
«Газпром» удивился реакции Порошенко на итоги газового спора
Бизнес, 25 дек, 19:00
0
«Газпром» удивился реакции Порошенко на итоги газового спора
«Газпром» считает, что решение Стокгольмского арбитража по спору компании с украинским «Нафтогазом» было принято в пользу России. Петра Порошенко, который объявил о победе «Нафтогаза», могли дезинформировать, допустили в компании
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Газпром» считает, что стал победителем судебного спора против украинского «Нафтогаза», заявил в эфире телеканала «Россия 24» зампред правления российской компании Александр Медведев.

«В отличие от громогласных заявлений украинской стороны, а президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что по крайней мере странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража, основные положения контракта признаны действительными. Мы считаем, что иск «Газпрома» в основных положениях полностью удовлетворен», — заявил Медведев (цитата по «Интерфаксу»). На прошлой неделе президент Украины называл решение арбитража «исторической победой».

Судись или плати: кто победил в тяжбе «Газпрома» и «Нафтогаза»
Бизнес

«Это что называется: плюй в глаза — все божья роса», — охарактеризовал позицию украинской стороны топ-менеджер «Газпрома».

Спорный контракт, который в итоге привел к судебному разбирательству между российской и украинской компаниями, заключили в 2009 году — он был рассчитан до конца 2019 года. С 2010 года ежегодные поставки должны были составлять 52 млрд куб. м. Однако в 2012 году «Нафтогаз» перестал полностью выбирать оговоренный в контракте объем, а в 2015 году Украина вообще перестала покупать российский газ, заменив его на реверсные поставки из европейских стран. Компании летом 2014 года подали взаимные иски в Стокгольмский арбитраж. «Нафтогаз» требовал взыскать с «Газпрома» переплату за газ, ретроактивно изменить цену, а также отменить условие контракта «бери или плати». «Газпром» требовал выплат по условию «бери и плати», а также оплату задолженности за поставленный газ и пени по ней.

22 декабря Стокгольмский арбитраж постановил, что «Нафтогаз» должен заплатить «Газпрому» $2,02 млрд за поставленный в апреле-мае 2014 года газ. При этом суд снизил контрактный объем и объем обязательного отбора газа до 5 млрд куб. м (в 10 раз) и 4 млрд куб. м соответственно. Общий объем требований, который «Газпром» хотел взыскать с «Нафтогаза» по условию «бери или плати», составлял $35 млрд.

«Если бы оно [условие «бери или плати»] было полностью принято — это привело бы не только к банкротству «Нафтогаза», но и всей украинской экономики. Видимо, арбитраж все-таки учел эту ситуацию», — предположил в интервью Медведев. Он напомнил, что денег российская компания пока не получила. «Просрочка идет. Вот уже за три дня $1,8 млн накопилось», — указал топ-менеджер.

«Нафтогаз» воспринял решение суда как свою победу. В компании отметили, что положительный эффект от решения арбитража составит более $75 млрд.

Теги: Петр Порошенко , «Газпром» , «Нафтогаз»
Главное
Мутко объявил о временном уходе с поста главы РФС Общество
Материалы по теме
Судись или плати: кто победил в тяжбе «Газпрома» и «Нафтогаза» Бизнес
Порошенко поздравил весь народ Украины с победой над «Газпромом» Экономика
В «Газпроме» ответили на заявления «Нафтогаза» о победе в суде Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.