«Газпром» удивился реакции Порошенко на итоги газового спора

«Газпром» считает, что решение Стокгольмского арбитража по спору компании с украинским «Нафтогазом» было принято в пользу России. Петра Порошенко, который объявил о победе «Нафтогаза», могли дезинформировать, допустили в компании

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«Газпром» считает, что стал победителем судебного спора против украинского «Нафтогаза», заявил в эфире телеканала «Россия 24» зампред правления российской компании Александр Медведев.

«В отличие от громогласных заявлений украинской стороны, а президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что по крайней мере странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража, основные положения контракта признаны действительными. Мы считаем, что иск «Газпрома» в основных положениях полностью удовлетворен», — заявил Медведев (цитата по «Интерфаксу»). На прошлой неделе президент Украины называл решение арбитража «исторической победой».

«Это что называется: плюй в глаза — все божья роса», — охарактеризовал позицию украинской стороны топ-менеджер «Газпрома».

Спорный контракт, который в итоге привел к судебному разбирательству между российской и украинской компаниями, заключили в 2009 году — он был рассчитан до конца 2019 года. С 2010 года ежегодные поставки должны были составлять 52 млрд куб. м. Однако в 2012 году «Нафтогаз» перестал полностью выбирать оговоренный в контракте объем, а в 2015 году Украина вообще перестала покупать российский газ, заменив его на реверсные поставки из европейских стран. Компании летом 2014 года подали взаимные иски в Стокгольмский арбитраж. «Нафтогаз» требовал взыскать с «Газпрома» переплату за газ, ретроактивно изменить цену, а также отменить условие контракта «бери или плати». «Газпром» требовал выплат по условию «бери и плати», а также оплату задолженности за поставленный газ и пени по ней.

22 декабря Стокгольмский арбитраж постановил, что «Нафтогаз» должен заплатить «Газпрому» $2,02 млрд за поставленный в апреле-мае 2014 года газ. При этом суд снизил контрактный объем и объем обязательного отбора газа до 5 млрд куб. м (в 10 раз) и 4 млрд куб. м соответственно. Общий объем требований, который «Газпром» хотел взыскать с «Нафтогаза» по условию «бери или плати», составлял $35 млрд.

«Если бы оно [условие «бери или плати»] было полностью принято — это привело бы не только к банкротству «Нафтогаза», но и всей украинской экономики. Видимо, арбитраж все-таки учел эту ситуацию», — предположил в интервью Медведев. Он напомнил, что денег российская компания пока не получила. «Просрочка идет. Вот уже за три дня $1,8 млн накопилось», — указал топ-менеджер.

«Нафтогаз» воспринял решение суда как свою победу. В компании отметили, что положительный эффект от решения арбитража составит более $75 млрд.