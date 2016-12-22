Судись или плати: кто победил в тяжбе «Газпрома» и «Нафтогаза»

Что решил суд
Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» о поставках российского газа на Украину по контракту 2009–2019 годов. Само решение (на 700 страниц) не было опубликовано, а заявления сторон о его ключевых моментах противоречат друг другу.
Окончательные итоги можно будет подвести только в конце февраля 2018 года, когда в Стокгольме решится судьба второго иска, касающегося транзита газа через Украину, указывает «Нафтогаз».
По версии «Нафтогаза», украинская компания выиграла у «Газпрома» арбитраж в Стокгольме. В ее заявлении говорится, что суд отклонил требования «Газпрома» об оплате поставок по условию «бери или плати». «Арбитражный суд полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери или плати» на сумму $56 млрд за 2009–2017 годы. «Нафтогаз» добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем в десять раз, в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа. Цена газа, полученного «Нафтогазом» во втором квартале 2014 года, снижена на 27%, с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м. Благодаря пересмотру контрактной цены «Нафтогаз» сэкономил $1,8 млрд на газе, приобретенном в 2014–2015 годах», — сообщили в украинской компании, добавив, общий положительный эффект от такого решения суда оценивается более чем в $75 млрд. На самом деле эти поставки были оплачены по компромиссной цене $268 за тыс. куб. м, которую тогда в одностороннем порядке назначил «Нафтогаз». Таким образом, Украине придется доплатить своему партнеру за уже поставленный ранее газ.
Украина в ноябре 2015 года перестала покупать газ непосредственно у «Газпрома» и перешла на закупки газа у европейских поставщиков по системе реверса (поставки по транзитным трубопроводам в обратном направлении). «Газпром» же продолжал поставлять газ в непризнанные республики на востоке Украины (ДНР и ЛНР). Позднее украинская компания уведомила через свой Twitter, что по решению суда «Нафтогаз» не должен платить за объемы газа, которые были поставлены на «временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей любому другому лицу, кроме «Нафтогаза». Долг «Нафтогаза» за поставки российского газа в ДНР и ЛНР с января 2015 года по конец июня 2017 года составил $1,196 млрд при объеме поставок 5,46 млрд куб. м, говорил в ходе итоговой пресс-конференции «Газпрома» 30 июня председатель правления компании Алексей Миллер.
«Газпром» отрицает победу своего оппонента в суде, ссылаясь на то, что «Нафтогаз» даже после пересмотра цен на газ остался должен монополии более $2 млрд за поставленный ранее газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря текущего года). «Нафтогаз» обязали также ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа в рамках условия контракта «бери или плати», которое не отменено, а только пересмотрено по объемам, сообщил «Газпром». Первоначальные условия поставок газа, согласно контракту 2009 года, составляли 52 млрд куб. м газа в год начиная с 2010 года.
Однако, по словам заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, объем газа по условию «бери или плати» в контрактной базе составляет до 41,8 млрд куб. м — 80% контрактной базы. По его словам, еще в предварительном решении арбитража от конца мая 2017 года говорилось, что 5 млрд куб. м, которые обязана выкупать Украина у «Газпрома», рассчитаны исходя из ее фактических потребностей в импортном газе (10 млрд куб. м в год, половину которых может поставлять «Газпром»).
В своем заявлении «Газпром», ссылаясь на предварительное решение арбитража Стокгольма, которое он параллельно оспаривает с ноября текущего года в суде Швеции, указывает, что суд отверг ключевые требования «Нафтогаза»: отказал оппоненту в пересмотре цены газа в период с мая 2011-го по апрель 2014 года и во взыскании переплаты за газ в период с мая 2011 года по апрель 2014-го в сумме около $14 млрд, а также отметил, что к контракту не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство. О том, что суд отклонил требования «Газпрома» по условию «бери или плати» на сумму $56 млрд за 2009–2017 годы, «Газпром» умолчал. В его заявлении говорится только, что принцип отбора газа «бери или плати» сохранен до окончания срока действия контракта (до конца 2019 года).
Ни «Газпром», ни «Нафтогаз Украины» не уточнили по запросу РБК, будут ли они оспаривать окончательное решение арбитража. Заявление «Нафтогаза» о победе в Стокгольмском арбитраже высокопоставленный источник РБК в «Газпроме» назвал «хорошей миной при плохой игре».
Последствия для «Газпрома»
Наибольший риск для «Газпрома» заключается в том, что это первое прецедентное решение европейского суда, которое так или иначе касается пересмотра ряда положений действующего контракта на поставку газа, считает замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. «По сути, сам принцип «бери или плати» хотя формально и не отменен, но поставлен под сомнение по объему поставок газа. Руководствуясь этим прецедентом, многие потребители газа «Газпрома» в странах Европы могут захотеть пересмотреть свои действующие контракты», — сказал он. По расчетам Белогорьева, если Украина в рамках исполнения решения суда закупит у «Газпрома» не менее 5 млрд куб. м газа в год в 2018-19 годах, она потратит на это $1,9–2,4 млрд ($190–240 за тыс. куб. м).
Руководитель практики международных судебных споров и арбитража Art de Lex Артур Зурабян считает, что на этом этапе судебного спора «Газпром» выиграл в финансовом отношении. «Что касается финансовой стороны спора, то «Газпром» остался в плюсе из-за признания части долгов «Нафтогаза Украины», включая поставки второго квартала 2014 года. Для «Нафтогаза» это серьезная сумма, равная объему доходов за год от транзита российского газа в Европу, и компании будет трудно ее выплатить», — считает Зурабян. Однако он напомнил, что впереди еще разбирательство по транзитному спору, и взаиморасчеты могут свести на нет финансовые выплаты с обеих сторон. «Кроме того, если руководствоваться этим решением суда, у компаний не остается права предъявить претензии к последующим периодам поставок газа, кроме тех, цены и объемы поставок по которым пересмотрены. Что касается запрета на реэкспорт газа, это решение уже не такое важное для «Газпрома», так как в рамках соблюдения требований компромисса по антимонопольному спору «Газпром» сам пообещал отказаться от запрета на реэкспорт газа для европейских партнеров», — отметил юрист.
Решение арбитража, отказавшего Украине в применении к договору о поставках газа украинского антимонопольного законодательства, может сыграть на руку «Газпрому», так как Украина пытается взыскать штраф с «Газпрома» за счет имущества российской компании, находящегося на украинской территории, отметил юрист. «Насколько это следует из доступной информации, арбитраж исходил именно из приоритетов договорных положений и принципов европейского договорного права и правопорядка при регулировании прав и обязанностей сторон по договору», — заявил Зурабян.
«Решение Стокгольмского арбитража можно оспорить в апелляционном суде шведского округа Свеа по очень узким процессуальным основаниям, в том числе по незаконности назначения арбитра и процедурным нарушениям. В этом случае невозможно пересмотреть дело по существу, но по указанным выше основаниям решение может быть отменено. На это уйдет минимум несколько месяцев», — отметил партнер юридической компании «Кульков, Колотилов и партнеры» Олег Колотилов.