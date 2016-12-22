Судись или плати: кто победил в тяжбе «Газпрома» и «Нафтогаза»

Разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» в Стокгольмском арбитраже, начатое еще в 2014 году, завершилось. «Нафтогаз» объявил себя в нем победителем, хотя украинская компания осталась должна «Газпрому» более $2 млрд за газ

Фото: Сергей Чузавков / AP

Что решил суд

Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» о поставках российского газа на Украину по контракту 2009–​​2019 годов. Само решение (на 700 страниц) не было опубликовано, а заявления сторон о его ключевых моментах противоречат друг другу.

Окончательные итоги можно будет подвести только в конце февраля 2018 года, когда в Стокгольме решится судьба второго иска, касающегося транзита газа через Украину, указывает «Нафтогаз».

По версии «Нафтогаза», украинская компания выиграла у «Газпрома» ​арбитраж в Стокгольме. В ее заявлении говорится, что суд отклонил требования «Газпрома» об оплате поставок по условию «бери или плати». «Арбитражный суд полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери или плати» на сумму $56 млрд за 2009–2017 годы. «Нафтогаз» добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем в десять раз, в соответствии с его фактическими потребностями в импорте газа. Цена газа, полученного «Нафтогазом» во втором квартале 2014 года, снижена на 27%, с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м. Благодаря пересмотру контрактной цены «Нафтогаз» сэкономил $1,8 млрд на газе, приобретенном в 2014–2015 годах», — сообщили в украинской компании, добавив, общий положительный эффект от такого решения суда оценивается более чем в $75 млрд. На самом деле эти поставки были оплачены по компромиссной цене $268 за тыс. куб. м, которую тогда в одностороннем порядке назначил «Нафтогаз». Таким образом, Украине придется доплатить своему партнеру за уже поставленный ранее газ.

Украина в ноябре 2015 года перестала покупать газ непосредственно у «Газпрома» и перешла на закупки газа у европейских поставщиков по системе реверса (поставки по транзитным трубопроводам в обратном направлении). ​«Газпром» же продолжал поставлять газ в непризнанные республики на востоке Украины (ДНР и ЛНР). Позднее украинская компания уведомила через свой Twitter, что по решению суда «Нафтогаз» не должен платить за объемы газа, которые были поставлены на «временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей любому другому лицу, кроме «Нафтогаза». Долг «Нафтогаза» за поставки российского газа в ДНР и ЛНР с января 2015 года по конец июня 2017 года составил $1,196 млрд при объеме поставок 5,46 млрд куб. м, говорил в ходе итоговой пресс-конференции «Газпрома» 30 июня председатель правления компании Алексей Миллер.​

«Газпром» отрицает победу своего оппонента в суде, ссылаясь на то, что «Нафтогаз» даже после пересмотра цен на газ остался должен монополии более $2 млрд за поставленный ранее газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря текущего года). «Нафтогаз» обязали также ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа в рамках условия контракта «бери или плати», которое не отменено, а только пересмотрено по объемам, сообщил «Газпром». Первоначальные условия поставок газа, согласно контракту 2009 года, составляли 52 млрд куб. м газа в год начиная с 2010 года.

Однако, по словам заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, объем газа по условию «бери или плати» в контрактной базе составляет до 41,8 млрд куб. м — 80% контрактной базы. По его словам, еще в предварительном решении арбитража от конца мая 2017 года говорилось, что 5 млрд куб. м, которые обязана выкупать Украина у «Газпрома», рассчитаны исходя из ее фактических потребностей в импортном газе (10 млрд куб. м в год, половину которых может поставлять «Газпром»).

В своем заявлении «Газпром», ссылаясь на предварительное решение арбитража Стокгольма, которое он параллельно оспаривает с ноября текущего года в суде Швеции, указывает, что суд отверг ключевые требования «Нафтогаза»: отказал оппоненту в пересмотре цены газа в период с мая 2011-го по апрель 2014 года и во взыскании переплаты за газ в период с мая 2011 года по апрель 2014-го в сумме около $14 млрд, а также отметил, что к контракту не должно применяться ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство. О том, что суд отклонил требования «Газпрома» по условию «бери или плати» на сумму $56 млрд за 2009–2017 годы, «Газпром» умолчал. В его заявлении говорится только, что принцип отбора газа «бери или плати» сохранен до окончания срока действия контракта (до конца 2019 года).

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Ни «Газпром», ни «Нафтогаз Украины» не уточнили по запросу РБК, будут ли они оспаривать окончательное решение арбитража. Заявление «Нафтогаза» о победе в Стокгольмском арбитраже высокопоставленный источник РБК в «Газпроме» назвал «хорошей миной при плохой игре».

Последствия для «Газпрома»

Наибольший риск для «Газпрома» заключается в том, что это первое прецедентное решение европейского суда, которое так или иначе касается пересмотра ряда положений действующего контракта на поставку газа, считает замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. «По сути, сам принцип «бери или плати» хотя формально и не отменен, но поставлен под сомнение по объему поставок газа. Руководствуясь этим прецедентом, многие потребители газа «Газпрома» в странах Европы могут захотеть пересмотреть свои действующие контракты», — сказал он. По расчетам Белогорьева, если Украина в рамках исполнения решения суда закупит у «Газпрома» не менее 5 млрд куб. м газа в год в 2018-19 годах, она потратит на это $1,9–2,4 млрд ($190–​240 за тыс. куб. м).

Руководитель практики международных судебных споров и арбитража Art de Lex Артур Зурабян считает, что на этом этапе судебного спора «Газпром» выиграл в финансовом отношении. «Что касается финансовой стороны спора, то «Газпром» остался в плюсе из-за признания части долгов «Нафтогаза Украины», включая поставки второго квартала 2014 года. Для «Нафтогаза» это серьезная сумма, равная объему доходов за год от транзита российского газа в Европу, и компании будет трудно ее выплатить», — считает Зурабян. Однако он напомнил, что впереди еще разбирательство по транзитному спору, и взаиморасчеты могут свести на нет финансовые выплаты с обеих сторон. «Кроме того, если руководствоваться этим решением суда, у компаний не остается права предъявить претензии к последующим периодам поставок газа, кроме тех, цены и объемы поставок по которым пересмотрены. Что касается запрета на реэкспорт газа, это решение уже не такое важное для «Газпрома», так как в рамках соблюдения требований компромисса по антимонопольному спору «Газпром» сам пообещал отказаться от запрета на реэкспорт газа для европейских партнеров», — отметил юрист.

Решение арбитража, отказавшего Украине в применении к договору о поставках газа украинского антимонопольного законодательства, может сыграть на руку «Газпрому», так как Украина пытается взыскать штраф с «Газпрома» за счет имущества российской компании, находящегося на украинской территории, отметил юрист. «Насколько это следует из доступной информации, арбитраж исходил именно из приоритетов договорных положений и принципов европейского договорного права и правопорядка при регулировании прав и обязанностей сторон по договору», — заявил Зурабян.

«Решение Стокгольмского арбитража можно оспорить в апелляционном суде шведского округа Свеа по очень узким процессуальным основаниям, в том числе по незаконности назначения арбитра и процедурным нарушениям. В этом случае невозможно пересмотреть дело по существу, но по указанным выше основаниям решение может быть отменено. На это уйдет минимум несколько месяцев», — отметил партнер юридической компании «Кульков, Колотилов и партнеры» Олег Колотилов.