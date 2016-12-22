Медведев пожелал Путину победить на выборах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев от имени правительства пожелал президенту Владимиру Путину победы на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«От имени правительства хотел бы пожелать вам, уважаемый Владимир Владимирович, успехов в выполнении задуманного и, скажем прямо, пожелать победы на президентских выборах», — заявил Медведев на предновогодней встрече президента с членами кабинета министров.
Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила агентству «Москва», что о намерении баллотироваться заявили более 50 человек. Среди них лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, руководитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова.
26 декабря инициативная группа избирателей выдвинула Путина кандидатом.
Бизнесмену Сергею Полонскому отказали в регистрации в связи с отсутствием в документах сведений о зарубежной недвижимости его супруги. Также ЦИК отказала в регистрации кандидатом основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному из-за судимости.