«Коммунисты России» выдвинули Сурайкина кандидатом в президенты

Партия «Коммунисты России» выдвинула своего председателя Максима Сурайкина кандидатом в президенты. Заявление опубликовано на сайте партии.

«России необходим сталинский президент-коммунист! Таким наш президент и будет», — говорится в заявлении партии.

В качестве первого шага в программе указано принесение публичной клятвы у Мавзолея Ленина в том, что президент «сделает все возможное для возвращения страны на путь социализма, восстановления снизу доверху власти Советов, возрождения СССР».

«Коммунисты России» были созданы в 2009 году как общественная организация, в 2012-м преобразовались в политическую партию. Некоторые члены партии раньше состояли в КПРФ, но покинули ее из-за разногласий с руководством.

Выборы президента России состоятся 18 марта. О намерении участвовать в них заявили нынешний глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, бизнесмен Сергей Полонский и другие — всего более 30 человек.