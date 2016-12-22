МИД России вызвал посла Молдавии из-за запрета на въезд россиянам

В Министерство иностранных дел России вызвали посла Молдавии Андрея Негуца из-за «безосновательных запретов на въезд журналистам, официальным делегациям, политологам, должностным лицам, офицерам миротворческого контингента и гражданам РФ». Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе выразили «решительный протест» в связи с запретами на въезд россиян в Молдавию и вручили Негуце соответствующую ноту. В ведомстве отметили, что такие «недружественные акции противоречат духу и букве Договора о дружбе и сотрудничестве» между Россией и Молдовой.

В МИД России считают, что такие запреты «идут вразрез с коренными интересами наших стран и народов, заставляют сомневаться в искренности декларируемых официальными лицами Молдовы заверений о готовности выстраивать конструктивные отношения с РФ на партнерской основе».

В Москве ожидают от Кишинева «незамедлительных и действенных мер по недопущению подобных действий, ответственность за последствия которых ложится на молдавскую сторону».

Накануне, 28 ноября, в аэропорту Кишинева были задержаны обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолетов и продюсер ВГТРК Марина Сафронова. Как сообщили РБК в пресс-службе пограничной полиции МВД Молдавии, журналисты заявили, что это частная поездка, но не смогли этого подтвердить. Позднее выяснилось, что они прибыли в республику с другой целью. Их посадили на обратный самолет до Москвы.

В начале ноября в аэропорту Кишинева задержали вице-президента Российской ассоциации историков Первой мировой войны Григория Шкундина и научного сотрудника Института всеобщей истории РАН, исполнительного секретаря российско-белорусской ассоциации историков «Союзная инициатива памяти и согласия» Дмитрия Суржика. Об этом РБК сообщала декан факультета общественных наук Приднестровского государственного университета (ПГУ) Елена Бобкова.

По ее словам, они должны были принять участие в научной конференции об Октябрьской революции, но их, «по всей видимости, депортировали». В посольстве России в Молдавии заявляли РБК, что отнеслись «с недоумением» к запрету на въезд российских ученых в республику.