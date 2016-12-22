ЦИК принял на рассмотрение документы о выдвижении Навального в президенты

Политик Алексей Навальный подал в Центризбирком документы о самовыдвижении на президентские выборы, комиссия их приняла, передает «РИА Новости».

​Ранее, 24 декабря, инициативная группа граждан на встрече в Серебряном Бору выдвинула Навального кандидатом в президенты. За его выдвижение проголосовали 742 человека, ни один человек не высказался против. Согласно закону, для выдвижения кандидата-самовыдвиженца необходимо собрать инициативную группу не менее чем из 500 членов. Группы по выдвижению политика также собрались еще в 19 российских городах.

На собрании в Серебряном Бору также присутствовал член Мосгоризбиркома Максим Николаев, который по закону должен был зафиксировать выдвижение кандидата.

«Мое первое предвыборное обещание — мы будем выдвигать кандидатов через интернет», — заявил Навальный во время своего выступления на мероприятии. «Благодаря вам я стою здесь как кандидат в президенты от всей России. Нет никакой массовой поддержки [президента Владимира] Путина и власти нигде. Есть только тоска и пустота», — подчеркнул он.

Зимой прошлого года Алексей Навальный объявил о решении участвовать в президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 года. Он тогда уточнил, что решил баллотироваться после того, как Верховный суд отменил приговор по «делу «Кировлеса». Во время повторного рассмотрения дела политика приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тыс. руб.

Как отмечала глава ЦИК Элла Памфилова, Навальный сможет принять участие в выборах только в 2028 году — к тому времени истечет установленный законом срок. Лица, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, могут баллотироваться в президенты только через десять лет после снятия или погашения судимости.

Несмотря на это, Навальный продолжает вести свою кампанию. Он проводит встречи с избирателями, на прошлой неделе он опубликовал предвыборную программу.