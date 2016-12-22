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Спецпредставитель США назвал условие возобновления мира в Донбассе
Спецпредставитель США назвал условие возобновления мира в Донбассе
Украинский кризис, 20:16
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Спецпредставитель США назвал условие возобновления мира в Донбассе

Мир на востоке Украины может наступить тогда, когда Россия выведет свои силы из Донбасса, написал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в своем Twitter.

По его словам, международное сообщество может помочь с урегулированием ситуации в этом регионе, но установление мира зависит только от России. Он также отметил, что для этого Москве следует прекратить поддержку «своих доверенных лиц».

Ранее 19 декабря представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов сообщил, что российские военные наблюдатели покинули Донбасс. Накануне об отзыве российских военных из центра объявил МИД России. В качестве причины в ведомстве назвали «неуважительное отношение украинских военнослужащих» к российским коллегам.

13 декабря канадские власти одобрили поставки огнестрельного оружия Украине. По словам украинского посла в Канаде Андрея Шеченко, это оружие «самим фактом своего наличия может приблизить мир в Украине». Президент Украины Петр Порошенко после одобрения соглашения о поставках оружия выразил благодарность властям США и Канады «за мощный и своевременный сигнал поддержки».

МИД предупредил Запад о личной ответственности за поставки оружия Киеву
Политика

После этого официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что, принимая решения о поставках оружия на Украину, в Вашингтоне и Оттаве должны задуматься о личной ответственности за них. Она подчеркнула, что силой конфликт в Донбассе решить нельзя.

Теги: Донбасс , вооруженный конфликт
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