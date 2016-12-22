Власти Канады одобрили экспорт оружия Украине

Канада одобрила поставки огнестрельного оружия Украине. Решение канадского правительства опубликовано в Canada Gazette.

«Контрольный список стран по [экспорту] огнестрельного оружия дополнен Украиной», — сказано в сообщении. Соответствующее решение вступает в силу в день опубликования.

Согласно решению канадских властей, каждая заявка на экспорт будет рассматриваться правительством отдельно. «Решение поддерживает двусторонние отношения Украины и Канады <...> Это также создает потенциально новые рыночные возможности для канадских производителей и экспортеров», — говорится в решении.

Как сообщил украинский посол в Канаде Андрей Шевченко, оружие «самим фактом своего наличия может приблизить мир в Украине». «До 2014 года я никогда не подумал бы, что буду рад новостям о поставках оружия в Украину», — написал дипломат в Twitter.

Согласно опубликованным рекомендациям канадского Минобороны, предлагалось также ввести безвизовый режим между странами.

Ранее стало известно, что проводить закупки вооружения Киеву предлагал и Вашингтон. ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщил, что Совет национальной безопасности представит президенту Дональду Трампу рекомендации по выделению Украине гранта на $47 млн для таких закупок.