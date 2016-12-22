Порошенко поблагодарил Канаду за решение поставлять оружие Украине

Украинский президент Петр Порошенко поблагодарил США и Канаду, после того как Оттава включила Украину в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие. Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.



«Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки!» — заявил украинский лидер. По его словам, Канада своим решением «открыла путь к усиленной военной помощи Украине». «Единым фронтом продолжаем укреплять нашу сферу безопасности, партнерство для противодействия агрессии и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнул Порошенко.

Канада одобрила в среду, 13 декабря, поставки летального вооружения Украине. Речь идеи о продаже огнестрельного оружия. В тоже время, каждая заявка на покупку будет отдельно рассматриваться правительством.



В США Совет национальной безопасности рекомендовал американскому президенту Дональду Трампа выделить Украине грант в размере $47 млн на покупку американского вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin, сообщал телеканала ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента США. По мнению собеседника телеканала, оружие необходимо Киеву, чтобы сдержать «агрессию со сторону пророссийски настроенных сепаратистов». Одобрить продажу вооружения должен не только американский президент, но и Конгресс.

Во вторник,12 декабря, Трамп подписал оборонный бюджет США. В том числе, в нем предусмотрено выделение $350 млн на военную помощь Украине.