Прокуратура нашла источник вони в Москве

Самое серьезное превышение концентрации сероводорода выявлено на мусорном полигоне «Кучино». Прокуратура направила отчет в СПЧ. Власти Подмосковья «делают все возможное», чтобы запах, идущий от свалки, «исчез к концу января»

Фото: Леонид Свердлов / ТАСС

Прокуратура Москвы завершила проверку воздуха после жалоб жителей юго-востока Москвы и направила письмо с результатами в президентский Совет по правам человека. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Самое серьезное превышение концентрации сероводорода было выявлено на полигоне твердых бытовых отходов «Кучино», расположенном в Балашихе, сообщается в письме заместителя прокурора Москвы о результатах проверки воздуха (оно есть на сайте СПС). Содержание сероводорода в воздухе там составило более 5,00 мг/м куб. при допустимых значениях макс. р. 0,008 мг/м куб.

Также были выявлены нарушения на мусоросжигающем заводе № 4 ГУП «Экотехпром». На территории АО «Газпромнефть-МНПЗ» превышений загрязняющих веществ в ходе нескольких проверок не выявлено. На территории АО «Мосводоканал» было зафиксировано незначительное превышение уровня сероводорода.

8 декабря жители Москвы заявили о неприятном запахе в воздухе, напоминающем кислую капусту и горелые кости. На следующий день Росгидромет назвал возможным источником вони «Кучино». Министр экологии Московской области Александр Коган в ответ на это заявил, что полигон не может быть источником неприятного запаха. 13 декабря МЧС сообщило, что около «Кучино» зафиксировано превышение показателя сероводорода. Позднее министерство призвало прекращать работы на свалке в Балашихе во время непогоды.

Роспотребнадзор 16 декабря назвал причиной неприятного запаха работы по ликвидации свалки «Кучино». Ведомство сообщило, что на полигоне с 4 декабря начаты работы по дегазации. После сбора по трубам газ сжигается факелом на высоте 6 м, проектирование и работы проводятся без уведомления надзорных органов. Роспотребнадзор заявил о 25-кратном превышении сероводорода. Регулятор проверил объекты, которые потенциально могли быть источником загрязнения воздуха, — полигоны «Некрасовка», «Саларьево», Курьяновские и Люберецкие очистные сооружения, Московский нефтеперерабатывающий завод. Нарушений норм выявлено не было.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона «делают все возможное», чтобы неприятный запах, идущий от «Кучино», «исчез к концу января». Мэр столицы Сергей Собянин пообещал, что правительство Москвы окажет Подмосковью помощь в рекультивации мусорных полигонов.