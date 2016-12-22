МЧС призвало прекращать работы на свалке в Балашихе во время непогоды

В МЧС России заявили, что полигону «Кучино» в Балашихе стоит прекращать работы по рекультивации в период неблагоприятных метеорологических условий. Об этом РБК заявил начальник управления организации информирования населения НЦУКС МЧС России Сергей Фофанов.
По словам Фофанова, вблизи полигона «Кучино» в атмосферном воздухе были выявлены превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Он пояснил, что плохое рассеивание сероводорода вызвано неблагоприятными метеоявлениями.
О том, что около полигона «Кучино» были зафиксированы разовые, не оказывающие последствий на организм человека превышения предельно допустимых концентраций сероводорода, ранее сообщало МЧС.
Москвичи 8 декабря пожаловались, что в Москве чувствовалась вонь, напоминающая запах квашеной капусты и горелых костей. В свою очередь, Росгидромет заявил, что свалка «Кучино» могла стать возможным источником вони в Москве. Министр экологии Московской области Александр Коган в ответ заявил, что полигон «Кучино» не мог служить источником неприятного запаха.