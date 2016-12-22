Юрист счел незаконным запрет параолимпийцам упоминать их гражданство

Международный паралимпийский комитет (МПК) нарушит права российских спортсменов, если им запретят упоминать свое гражданство на Паралимпийских играх в Южной Корее. Об этом РБК сказал глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.

«Конституция МПК, которой подчиняется сам комитет, такого рода санкции и ограничения в отношении спортсменов-параолимпийцев не предусматривает. Данное решение не основывается на нормах права, нарушает права человека, закрепленные в международных конвенциях», — сказал Алексеев.

По его словам, «ни один из допущенных [на Игры] параолимпийцев не является замешанным в применении допинга». «Ограничения его права ссылаться на свое гражданство, использовать российскую символику противоречит международному пакту о гражданских и политических правах, который предусматривает право каждого на гражданство, а также ряду международных конвенций, которые предусматривают право каждого гражданина на самоопределение. Если МПК такие решения принимает, то такого рода дискриминация чистых спортсменов из России является нарушением самой конституции МПК», — добавил Алексеев.

По словам Алексеева, в ситуации с чемпионатом мира по легкой атлетике в этом году детали участия спортсменов под нейтральным флагом были прописаны в регламенте соревнований. «Эти ограничения были прописаны, задокументированы, хотя они действительно противоречат и принципам олимпийской хартии, и международным конвенциям. Но был документ», — пояснил он.

Спортивный юрист подчеркнул, что в случае с Паралимпийскими играми и МПК «такого документа нет», поэтому решения в отношении российских параолимпийцев «являются произвольными и незаконными».

Ранее 19 декабря сообщалось, что МПК запретил российским параолимпийцам, которые могут поехать на Игры в Пхёнчхан, упоминать о своем гражданстве в соцсетях. Параолимпийцам запрещено также демонстрировать российский флаг и даже критиковать решение МПК.

Как сообщила РБК старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова, каждый из российских спортсменов подписал соответствующую памятку.

Окончательное решение об участии российской сборной на Паралимпийских играх в Пхёнчхане будет объявлено 22 декабря.