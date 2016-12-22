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Саакашвили захотел договориться с Порошенко «не растаскивать страну»
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Саакашвили захотел договориться с Порошенко «не растаскивать страну»
Политика, 04:21
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Саакашвили захотел договориться с Порошенко «не растаскивать страну»
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказал желание договориться с президентом Украины Петром Порошенко о том, чтобы «не растаскивать страну». По словам политика, им необходимо «сохранять одну сторону»
Михаил Саакашвили (Фото: Sergii Kharchenko / Zuma / Global Look Press)

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о необходимости договориться с президентом Украины о том, чтобы «не растаскивать страну». Об этом Саакашвили сообщил в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, он не обвиняет Порошенко в пособничестве «врагу». «Это было бы неправильно. Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе, и с ним», — сказал Саакашвили. Политик отметил, что не стоит «трогать будку», ее надо «убирать, потому что из нее заползает к нам Россия». По словам экс-губернатора, в ней «сидят Медведчуки [представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске], Ахметовы [украинский олигарх]» и другие.

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Саакашвили задержали в Киеве 8 декабря по обвинению в «содействии участникам преступных организаций и скрытии их преступной деятельности» (ч. 2 ст. 256 УК Украины). Генпрокуратура страны утверждала, что Саакашвили получал деньги от «группировки экс-президента Украины Виктора Януковича».

В суде 11 декабря Саакашвили назвал себя военнопленным и пленником «украинского олигархата, Владимира Путин и всех тех грязных сил, которые уничтожают Украину». Киевский суд не стал отправлять политика под домашний арест и отпустил на свободу.

Сам Саакашвили назвал арест и возбужденное против него уголовное дело «совместной операцией ФСБ и СБУ». «Путина больше всех устраивает существующая в Украине «будка» и он не хочет ее расшатывать, а меня он ненавидит и боится как черт ладана», — отметил Саакашвили.

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции 14 декабря сравнил политика Алексея Навального с «бегающим по площадям Саакашвили». Отвечая на вопрос телеведущей Ксении Собчак о конкуренции на выборах президента России, Путин сказал: «По поводу персонажей, которых вы упомянули. Вы что​, хотите, чтобы у нас, как на Украине, по улицам бегали такие вот, как Саакашвили? Те, кого вы назвали, — это Саакашвили, только в российском издании». По его мнению, большинство россиян не хотели бы такого развития событий в стране.

Видео: Россия 24

Саакашвили в интервью телеканалу NewsOne вновь прокомментировал высказывание российского лидера. «Путин вчера обвинил меня в попытке государственного переворота в Украине и в России. Представляете, я столько лет уже не президент. Что я такого сделал, чем я ему насолил?», — сказал экс-губернатор. По его словам, он «сделал успех», а «там, где успех, там отступает русский мир», который русский мир «зиждется на нищете, бедности, убогости».

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«Успех в Грузии для него [Путина] был бомбой. Успех в Украине для него будет ядерной бомбой <…> Лучший подарок для Путина — увидеть меня в украинской тюрьме», — считает Саакашвили.

Накануне Саакашвили уже комментировал заявление Путина о нем. В частности, экс-президент Грузии заметил схожесть позиций в отношении него между администрацией президента Украины и российским лидером.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Украина , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили
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