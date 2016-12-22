Саакашвили нашел общее в отношении к нему Путина и Порошенко

Обратная связь: реакция на сказанное Путиным на пресс-конференции

В Подмосковье упразднен район Орехово-Зуево

Минтранс предложил повысить штрафы для авиакомпаний за задержки рейсов

Стало известно имя предоставившего $2 млн на «взятку» Улюкаеву

Власти Нигерии выделили $1 млрд на борьбу с боевиками «Боко Харам»

Прокуратура не нашла нарушений в закупках рыбы на 2,2 млрд руб. для ФСИН

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Путь салата: как он попадает на праздничный стол

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Минпромторг назвал дату начала эксперимента по маркировке обуви

Прокуратура предостерегла Яшина от проведения несогласованной акции

Роскомнадзор решил пока не блокировать YouTube из-за «Открытой России»

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Путин призвал Киев и Донбасс провести обмен пленными до Нового года

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Роскомнадзор пригрозил блокировкой YouTube из-за «Открытой России»

С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег

В Госдуме поддержали идею Путина расширить полномочия Росгвардии