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Саакашвили нашел общее в отношении к нему Путина и Порошенко
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Саакашвили нашел общее в отношении к нему Путина и Порошенко
Политика, 17:07
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Саакашвили нашел общее в отношении к нему Путина и Порошенко

​Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили усмотрел общее в отношении к нему президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

«Ну не может Путин меня никак забыть! А вам не кажется неслучайным, что его тезисы полностью совпадают с мыслями и терминологией Банковой (администрацией президента Украины. — РБК)?», — написал экс-губернатор.

Путин назвал действия Саакашвили плевком в лицо украинскому народу
Политика

По мнению Саакашвили, уголовное дело против него и его арест — совместная операция российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы безопасности Украины (СБУ). «Путина больше всех устраивает существующая в Украине «будка» и он не хочет ее расшатывать, а меня он ненавидит и боится как черт ладана», — считает экс-губернатор.

Ранее в ходе большой пресс-конференции, прошедшей 14 декабря, Владимир Путин назвал действия Саакашвили «плевком в лицо» украинскому народу. «Был президентом независимого грузинского государства, теперь носится по площадям и кричит на весь мир «Я украинец!». Что, на Украине нет настоящего украинца? <...> Просто так жалко на это смотреть, у меня сердце кровью обливается», — заявил Путин.

Михаил Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве, он обвиняется в «содействии участникам преступных организаций и скрытии их преступной деятельности» (ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины). По утверждению украинской прокуратуры, Саакашвили удалось получить финансирование от «группировки экс-президента Украины Виктора Януковича».

Задержание Михаила Саакашвили в Киеве. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

11 декабря, после нескольких дней пребывания в СИЗО, в суде Саакашвили назвал себя военнопленным и пленником «украинского олигархата, Владимира Путина и всех тех грязных сил, которые уничтожают Украину». Суд не стал отправлять его под домашний арест и выпустил на свободу.

Теги: Украина , Владимир Путин , Петр Порошенко , Михаил Саакашвили
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