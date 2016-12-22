Министры отказались комментировать приговор Улюкаеву

Министры, присутствовавшие на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с членами совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, отказались комментировать корреспонденту РБК приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

Министр юстиции Александр Коновалов заявил, что это не его компетенция. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что еще не в курсе приговора. Глава Минобрнауки Ольга Васильева и глава Минтруда Максим Топилин отказались от комментариев.

Один из министров анонимно сообщил, что эту ситуацию сложно комментировать, потому что это «бывший коллега, с которым мы вместе работали».

Ранее говорить о приговоре Улюкаеву отказались в Кремле. «Не можем комментировать решение суда», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

15 декабря бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 130,4 млн руб. Кроме того, его лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения. Суд признал бывшего главу Минэкономразвития виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Улюкаев назвал вынесенный ему приговор несправедливым.

Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года после получения сумки с $2 млн (более 130 млн руб.) от главы «Роснефти» Игоря Сечина в офисе компании на Софийской набережной. По версии обвинения, Улюкаев, занимавший тогда пост главы Минэкономразвития, требовал взятку за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» доли «Башнефти», принадлежащей государству (50,8%).

