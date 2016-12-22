В Кремле отказались комментировать приговор Улюкаеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает «РИА Новости».

«Не можем комментировать решение суда», — сказал он.

Также у Пескова спросили, согласен ли он, что указ президента об отставке Улюкаева является доказательством вины, как указал суд, сообщает корреспондент РБК.

«Я не слышал этих слов судьи, тем более не читал текст, не буду отвечать», — ответил Песков.

Ранее 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима, а также к штрафу в однократном размере взятки — 130,4 млн руб. Кроме того, его лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения.

Экс-министра признали виновным в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.



15 ноября 2016 года президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Улюкаева от должности министра «в связи с утратой доверия».

